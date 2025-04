Tryb samolotowy jest w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo podróży. Dlaczego?

Tryb samolotowy, choć kojarzy się z lotami, jest tak naprawdę dostępny w każdym telefonie komórkowym, a także na laptopach, tabletach, komputerach, a nawet smartwatchach.

Opcja ta polega na całkowitym zablokowaniu funkcji komunikacyjnych urządzenia. Tryb ten wyłącza połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y, płatności zbliżeniowe, transmisję danych, Wi-Fi oraz Bluetooth.

Załoga samolotu kontaktuje się z lotniskami. Włączenie systemu samolotowego sprawia, że działanie urządzeń elektronicznych nie będzie wpływało na działanie systemów pokładowych samolotu.

W samolocie można korzystać z telefonu, ale przed startem włącz tryb samolotowy. Zwykle linie lotnicze wymagają, by urządzenia elektroniczne były wyłączone lub ustawione na tryb samolotowy podczas startu i lądowania. Załoga samolotu poinformuje cię o tym jeszcze przed startem.

Nie będziesz wprawdzie mógł w czasie lotu przeglądać internetu, możesz za to grać w gry, które nie wymagają dostępu do internetu, czy słuchać muzyki i seriali, które wcześniej pobrałaś na telefon.

Można też całkowicie wyłączyć telefon bądź inne urządzenie z dostępem do internetu, jednak przy włączonym trybie samolotowym nie jest to konieczne.

Jeśli nie włączysz trybu samolotowego w samolocie, twoje urządzenie może zakłócać komunikacje i systemy nawigacyjne samolotu. Może to spowodować zagrożenia bezpieczeństwa, a nawet przyczynić się do opóźnienia a nawet do odwołania lotu.

Jeśli wyjdzie na jaw, że nie włączyłeś trybu samolotowego i przez to doszło do problemu, linia lotnicza nie zrekompensuje ci opóźnienia lub odwołania lotu.

