Ilość promili we krwi, czyli reakcja na alkohol, zależy przede wszystkim od naszej wagi, wzrostu i płci. Powszechnie wiadomo, że drobna kobieta upije się szybciej, niż postawny mężczyzna. Dodatkowo proces ten przyspieszyć mogą: wznoszenie toastów na pusty żołądek, łączenie alkoholu z lekami (nawet tymi bez recepty), choroba i zmęczenie.

Reklama

Nie możemy z góry przewidzieć swoich reakcji, dlatego najlepiej przyjąć zasadę, że za kierownicą siadamy tylko wtedy, gdy jesteśmy trzeźwi!

Jak obliczyć ilość promili we krwi?

Jeśli zdarzyło ci się wypić kieliszek alkoholu, a powinnaś jechać autem, sprawdź, czy masz jeszcze alkohol we krwi. Najłatwiej po prostu skorzystać z alkomatu – kupisz go niemal na każdej stancji benzynowej. Jeśli jednak to niemożliwe, możesz skorzystać ze specjalnego wzoru.

Wzór na obliczenie promili we krwi

Do obliczenia zawartości alkoholu we krwi stosuje się wzór: P = A/(KxW), gdzie:

P – ilość alkoholu we krwi w promilach,

– ilość alkoholu we krwi w promilach, A – ilość wypitego alkoholu w gramach,

– ilość wypitego alkoholu w gramach, K – stały współczynnik, który dla kobiet wynosi 0,6, a dla mężczyzn 0,7,

– stały współczynnik, który dla kobiet wynosi 0,6, a dla mężczyzn 0,7, W – masa ciała w kilogramach.

Do liczenia przydatna jest również znajomość tak zwanej „porcji standardowej", czyli 10 g czystego alkoholu. Taką ilość zawiera:

250 ml piwa (5%),

100 ml wina (12%),

30 ml wódki (40%).

Podstawiając te wartości do wzoru, okazuje się że np. kobieta o masie 60 kg po wypiciu 1,8 litra piwa, 0,7 litra wina lub 0,2 litra wódki, ma we krwi 2 promile alkoholu. Mężczyzna o wadze 80 kg to samo stężenie alkoholu we krwi uzyska po wypiciu: 2,8 litra piwa, 1,1 litra wina lub 0,33 litra wódki.

Pamiętaj jednak, że tempo w jakim wchłania się alkohol, zależy od stanu naszego organizmu (np. kondycji wątroby). Dlatego nie traktuj tych obliczeń jak wyroczni. Jeśli piłaś, nie siadaj za kółkiem!

Przebadaj się alkomatem online.

fot. Adobe Stock

Jak działa na ciebie alkohol?

Według przepisów auto można prowadzić, gdy mamy poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik 0,2–0,5 traktowany jest jako wykroczenie, a powyżej 0,5 promila już jako przestępstwo.

Podział taki ma głęboki sens, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z naszym ciałem pod wpływem alkoholu:

0,3–0,5 promila – występują zaburzenia widzenia i problemy z koordynacją ruchową, stajemy się mniej spostrzegawczy, popadamy w euforię, która skłania do szybszej i ryzykownej jazdy.

0,5–0,7 promila – pogarsza się refleks i błędnie oceniamy własne możliwości.

0,7–2 promili – przy takim wyniku tracimy zdolność logicznego myślenia i wyciągania prawidłowych wniosków. Stajemy się drażliwi, łatwo wpadamy w gniew, wzrasta też ciśnienie krwi, przyspiesza praca serca.

2–3 promile – odbierają zdolność płynnego mówienia, powodują senność, poważne problemy z koncentracją, utrzymaniem równowagi (chwiejny chód) oraz kontrolą zachowania.

3–4 promile – taka zawartość alkoholu powoduje zaburzenia świadomości, spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi.

ponad 4 promile mogą prowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.12.2014 r.

Reklama

Więcej naszych porad:

Tych polskich słów lepiej nie używaj za granicą

Rzeczy, których nie może zabraknąć w torbie podróżnej