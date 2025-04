Weekend w Budapeszcie z przyjaciółką, a może romantyczna kolacja z widokiem na wieżę Eiffla? Niezależnie od tego, czy marzysz o podróży do jednego z europejskich miast, czy jednak twoim podróżniczym celem jest Ameryka Północna lub Bliski Wschód, właśnie teraz masz okazję przekuć plany w czyny.

Przekonaj się, jakie możliwości oferuje ci świat i nie zwlekaj z decyzją o zakupie biletu ani minuty dłużej. Pamiętaj, że to podróże szczęście dają i właśnie teraz masz okazję zrealizować swoje marzenie w niewiarygodnie niskiej cenie!

Jesienny city break w Budapeszcie

To idealna propozycja dla przyjaciół, którzy chcą beztrosko bawić się do rana. Ruchliwe ulice, zgiełk miasta i tętniące życiem bulwary nad Dunajem. Budapeszt to miasto pełne kontrastów - z jednej strony przepełnione zabytkową architekturą, a z drugiej kipiące nowoczesnością. Gdy już tam trafisz, koniecznie odwiedź VII dzielnicę. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Europie. Przepełnione licznymi pubami z niezwykle oryginalnym wystrojem, a zbudowane na bazie ruin dawnej, żydowskiej dzielnicy.

Budapeszt to dwa miasta w jednym - Buda zachwyca Mostem Łańcuchowym i punktami widokowymi skierowanymi na budynek Parlamentu. Peszt natomiast to Plac Bohaterów, na którym zobaczysz 36-metrową podobiznę archanioła Gabriela. To Muzeum Sztuk Pięknych i Aleja Andrassy, która nie bez powodu zyskała przydomek jednej z najpiękniejszych ulic w Europie. Nie wierzysz? Liczymy, że już wkrótce się przekonasz.

Romantyczny wypad do Paryża

Paryż to nie tylko wieża Eiffla i Luwr. Paryż to wieczorne spacery nad Sekwaną, wzdłuż alei Champs-Elysees, to muzeum sztuki współczesnej Pompidou i łuk Triumfalny. To katedra Notre Dame, aleje wypełnione artystami sprzedającymi obrazy i restauracje oferujące dania, które śmiało można nazwać małymi dziełami sztuki.

Jeśli marzysz o oderwaniu się od szarej codzienności, ten kierunek zaskoczy cię wspaniałą architekturą i tchnieniem historii, której ducha czuć na każdym kroku. Paryż to idealne miejsce dla osób, które chcą przy jesiennej aurze zobaczyć najznakomitsze zabytki kultury europejskiej, a także pragną poczuć energię płynącą ze światowych dzieł sztuki. Tego trzeba doświadczyć. Chociaż raz w życiu.

Dubaj na liście marzeń

To jedno z miejsc na ziemi. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat z osady rybackiej stało się centrum życia całego Półwyspu Arabskiego! Jeśli myślisz, że podróż do Dubaju wymaga dużego budżetu, to jesteś w błędzie. W ramach promocji LOT, wyjazd do tej destynacji kosztuje tyle samo, co podróż do każdej z europejskich stolic.

W Dubaju czeka na ciebie skąpany w chmurach Burj Khalifa - najwyższy budynek na świecie, mierzący 828 m, z którego widok zapiera dech w piersiach. To skąpana w luksusach Dubai Marina, w której masz możliwość podziwiania najdroższych jachtów, jakie pływają w tej części globu. To rejs motorówką i podziwianie z perspektywy morza słynnego budynku Burj al Arab i sztucznie usypanej wyspy Palm Jumeirah. A po południu, gdy temperatury staną się łagodniejsze, Dubaj oferuje niezapomniane zakupy w Dubai Mall, który mieści ok. 1200 sklepów lub na arabskim bazarze w dzielnicy Deira.

Kair skąpany w piasku Sahary

Stolica Egiptu to propozycja dla wszystkich, których fascynuje kultura arabska i historia tego regionu. Największe miasto w świecie islamu kusi zabytkami starożytnej cywilizacji, które możesz zobaczyć w Muzeum Egipskim. Ilość eksponatów przekracza najśmielsze oczekiwania! Jest tu posąg królowej Hatszepsut, zbiory odnalezione w grobowcu Tutenchamona, a także pokaźna kolekcja mumii, sarkofagów i biżuterii.

Poza wycieczką do kosmopolitycznej części miasta Zamalik warto wybrać się też na zakupy do Suk Chan al-Chalili - największego bazaru znajdującego się w starej części Kairu. W jego sąsiedztwie odnajdziesz meczet Al Azhar, który pełni również rolę uniwersytetu. I najważniejszy punkt wycieczki do stolicy Egiptu, którego nie wolno sobie odmówić - piramidy w Gizie. Nie bez powodu otwierają listę 7 cudów starożytnego świata.

Chicago nad brzegiem jeziora Michigan

Jeśli marzysz o podróży do Ameryki Północnej, koniecznie umieść na swojej liście Chicago. Ta niezwykła metropolia kusi turystów architekturą i rzadko spotykaną, naprawdę luźną atmosferą. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć korzystając z przejazdu kolejką miejską, która tworzy nad centrum miasta pętlę - w trakcie tej podróży zobaczysz ulice Chicago z niepowtarzalnej perspektywy.

Kolejnym punktem, który musisz zobaczyć jest Cloud Gate - lustrzany posąg w kształcie fasoli, który został okrzyknięty symbolem miasta i w którego tafli odbijają się wieżowce. Chicago słynie również z bluesa. Jeśli tu przyjedziesz, poświęć choć jedną noc na zwiedzanie klubów muzycznych. Gwarantujemy, że atmosfera tych miejsc na długo pozostanie w twojej pamięci. I jeszcze jedna ciekawostka… czy wiesz, że słynna Route 66 rozpoczyna się właśnie w tym mieście?

Już teraz zaplanuj wyjazd i skorzystaj z wielkiej promocji LOT - wszystkie destynacje w Polsce już od 169 złotych i tańsze bilety aż do 37 krajów na całym świecie!

