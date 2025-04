Okres wakacji to czas wielkich wyjazdów. Często przygotowania do nich trwają cały rok. Jednak czasami decyzja o kierunku wyprawy podejmowana jest spontanicznie i w ostatniej chwili. Przed każdą podróżą musimy jednak odrobić pracę domową, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

O czym należy pamiętać przed wyjazdem za granicę?

1. Dokumenty

Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym oraz dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC. Podróżując z dzieckiem nie zapomnijmy o jego dokumencie tożsamości.

Do części krajów bez takiego dokumentu nie wjedziemy, a w krajach unijnych w przypadku kontroli może to się dla nas skończyć wizytą na komisariacie. Będzie miało to na celu potwierdzenia naszych praw do dziecka. Najprawdopodobniej dostaniem wtedy również mandat karny.

"Do Rosji i na Białoruś musimy zaopatrzyć się w wizę. Na Ukrainę powinniśmy mieć specjalne ubezpieczenie obowiązujące na terenie tych krajów. Jeśli na Białoruś wybieramy się samochodem użyczonym, powinniśmy mieć ze sobą sporządzoną notarialnie umowę użyczenia. W innym przypadku samochód może zostać nam skonfiskowany"

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.

2. Wyposażenie

W większości krajów standardowo na wyposażeniu samochodu powinna się znajdować się: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. Dodatkowo musimy pamiętać, by jadąc do Rosji mieć komplet zapasowych żarówek, a czeska Policja może sprawdzić czy posiadamy komplet zapasowych bezpieczników. W Niemczech oprócz apteczki wymagane są gumowe rękawiczki.

3. Alkohol

Większość naszych sąsiadów ustaliło poziom dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi na 0 promili. Tylko w Niemczech i na Litwie te wartości są wyższe – odpowiednio 0,5 i 0,4 promila.

4. Prędkość

U naszych sąsiadów nałożone limity prędkości zbieżne są z tymi, które obowiązują w Polsce. W terenie zabudowanym 50 km/h, poza - 90 km/h. Prędkość autostradowa jest niższa, bo w większości przypadków wynosi 130 km/h.



Pamiętajmy jednak, że w Niemczech na wielu odcinkach autostrad limitów prędkości nie ma. Jednak w przypadku zdarzenia drogowego, fakt poruszenia się z prędkością wyższą niż zalecane 130 km/h, będzie działał na naszą niekorzyść.

5. Pasy i światła

U większości naszych sąsiadów jazda w zapiętych pasach to standard. Wyłamują się tylko kraje zza wschodniej granicy. Ukraina i Białoruś nakładają obowiązek zapinania pasów tylko na osoby siedzące z przodu. Jazda z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej w różnych krajach jest różnie regulowana.

W Rosji światła obowiązkowo włączamy na obszarze niezabudowanym. Na Białorusi podczas pogorszonej widoczności lub holowania, podobnie jest na Ukrainie. U naszych zachodnich sąsiadów nie ma obowiązku jazdy na światłach, ale używanie ich jest zalecane. Obowiązkowo musimy je włączyć podczas podróży przez Czechy, Litwę i Słowację.

Kraje, przez które przyjdzie nam podróżować, mogą nas zaskoczyć obowiązującymi przepisami. W Rosji na przykład zabronione jest używanie w miastach sygnałów dźwiękowych oraz poruszanie się brudnym samochodem. W Niemczech pamiętajmy, że nie wolno mijać autobusu szkolonego, który sygnalizuje postój specjalnym światłem.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska

