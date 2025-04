Każda kobieta spodziewająca się dziecka powinna wiedzieć, jak bezpiecznie podróżować zarówno za kierownicą samochodu, jak i na fotelu pasażera.



Oto nasze wskazówki:

1. Pasy bezpieczeństwa - mimo, że przepisy zezwalają kobietom w widocznej ciąży na jazdę bez zapiętych pasów , zdecydowanie namawiamy do ich zapinania. Tylko jak to zrobić? Pas powinien być poprowadzony jak najbliżej ciała, pod brzuchem, przez miednicę i biodra. Po zapięciu pasa dociągnijmy go tak, by nie było luzu.

Ciekawym rozwiązaniem jest adapter do pasów. To urządzenie, który powoduje, że pasy nie przyciskają brzucha i nie przesuwają się podczas jazdy. Poprawiają tym samym bezpieczeństwo i komfort podróżowania przyszłej mamy.

2. Prawidłowa pozycja - Fotel powinien być ustawiony tak, by plecy przylegały do oparcia, a ramiona były wyprostowane. Jeśli przyszła mama prowadzi samochód, fotel powinien być ustawiony na tyle blisko, by można było bezpiecznie operować pedałami. Jednak na tyle daleko, żeby brzuch nie dotykał kierownicy.

3. Warunki drogowe - w okresie ciąży kobiety powinny być wyczulone na warunki drogowe, w których przyjdzie się im poruszać. Gdy występuje ryzyko nieprzewidzianych, komplikujących podróż zdarzeń powinny wybrać inny środek transportu lub podróżować na fotelu pasażera.



„Dobrym pomysłem jest, aby w samochodzie zostawić zestaw podróżny, który pomoże wezwać pomoc, czy przetrwać trudne chwile np. awarię samochodu. W takim zestawie może się znaleźć: woda, ładowarka samochodowa albo zapasowy telefon z naładowaną baterią oraz energetyczne jedzenie”

– komentuje Radosław Jaskulski ze Szkoły Auto Skoda.

4. Planowanie podróży - wyruszając w podróż warto ją tak zaplanować, by była jak najmniej stresująca i trudna. Plan powinien zakładać regularne postoje i odpoczynek. Odpowiednie dotlenienie organizmu pozwoli uniknąć skurczy i opuchnięć. Przyszłe mamy powinny mieć przy sobie dokumentację medyczną i numer kontaktowy do lekarza, który szybko udzieli pomocy gdyby działo się coś niepokojącego.



5. Wsparcie bliskich - w okresie ciąży bezcenna jest pomoc bliskich. Nic tak nie wpłynie na samopoczucie i komfort jazdy jak świadomość, że ktoś zadbał o samochód. Sprawdził stan opon, ich ciśnienie, uzupełnił olej i płyn do spryskiwaczy, zadbał o prawidłowe oświetlenie i odpowiedni poziom paliwa.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda



