Bardzo chętnie zabieramy naszych pupili w podróź, jednak bardzo często zapominany, że im rownież powinniśmy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Już sama jazda samochodem, przyspieszanie, hamowanie czy praca silnika mogą być dla naszego ulubieńca stresujące.

"Pamiętajmy, że odpowiednie przygotowanie pomoże psu lepiej znieść podróż, a w przypadku sytuacji awaryjnej, zabezpieczyć go przed jej skutkami. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które pomogą przygotować się do jazdy z czworonogiem. Bez względu na to, które z nich wybierzemy, trzeba pamiętać, że należy przewozić zwierzę na tylnej kanapie albo w bagażniku."