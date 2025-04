Nie bój się podróżować samolotem z małym dzieckiem! Latanie to wygodny sposób podróżowania. Na pokład mogą wejść już najmłodsze niemowlęta i na pewno nie ucierpi na tym ich zdrowie oraz samopoczucie. Przecież w towarzystwie rodziców maluchom wszędzie jest dobrze.!

Reklama

Jak podróżować z dzieckiem samolotem?



1. Kup bilet przez internet



To bardzo wygodny sposób! Oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze. Jednak pamiętaj, że w tanich liniach koszt przelotu do wielu miast w Europie jest czasem niższy od ceny biletu autobusowego.

2. Co do luku, a co do kabiny



Wymiary bagażu podręcznego nie powinny przekraczać 55x40x20 cm. Zazwyczaj można zabrać ze sobą składany wózek. Nie powinien być wliczany w wagę twojego bagażu. Obsługa samolotu odbierze go od ciebie przed wejściem na pokład i odda po lądowaniu. Możesz go też nadać z głównym bagażem.

3. Miejsce dla małego pasażera



Ulga dla najmłodszych (tzw. infant) należy się dziecku, które nie ukończyło jeszcze 2 lat. Maluchy do 2 lat najczęściej płacą 10 % ceny (nie przysługuje im oddzielne miejsce ani bagaż, z wyjątkiem podręcznego). Dzieciom od 2 do 12 lat większość linii lotniczych oferuje zniżkę w wysokości 33 % a tylko niektóre – 50 %.

4. Spacer po lotnisku



Nie ma gorszego początku podróży niż spóźnienie na lotnisko. Bieg z dzieckiem na ręku i paniczne poszukiwanie terminalu to naprawdę nic miłego. Dlatego zgłoś się do odprawy przynajmniej godzinę przed odlotem. Będziesz mieć czas, by oswoić dziecko z lotniskiem i samolotem. W końcu dzieje się tam dużo ciekawych rzeczy!

5. Dzieci mają pierwszeństwo



Niektóre linie zapraszają rodziców z małymi dziećmi na pokład przed innymi pasażerami – umożliwia to spokojne znalezienie miejsca i rozlokowanie bagażu. Ale nie jest to regułą! Możesz poprosić kogoś z obsługi lotniska o wpuszczenie w pierwszej kolejności, albo zaczekaj, aż wszyscy wejdą. Wysiadaj w podobny sposób – unikniesz ścisku i długiego stania w przejściu.

6. Jedzenie dla małego podróżnika



Dziecku do 2roku życia nie przysługuje oddzielny posiłek, ale w cenę biletu powinien być wliczony pokarm niemowlęcy (gdy dokonujesz rezerwacji, zapytaj o to). Awaryjnie weź ze sobą gotowy obiadek – przyda się w czasie lotu lub gdy będziecie czekać na lotnisku.

Do samolotu możesz zabrać do 100 ml pokarmu dla niemowląt, pod warunkiem, że zostanie zapakowany w przezroczystą torbę . Słoiczki z obiadkami mają zwykle pojemność 150 ml, ale obsługa naziemna raczej nie robi z tego tytułu problemu.

7. Słodkich snów



Szum silników pewnie przypomina dzieciom pierwszy okres ich życia, bo niemal wszystkie maluchy w czasie lotu długo śpią.

8. Warunki specjalne dla dzieci



Na większości lotnisk znajdują się łazienki oraz pokoje dla mam z małymi dziećmi. Można w nich zmienić pieluchę, umyć lub nakarmić dziecko, a nawet położyć się z nim na leżance, by je nakarmić lub zwyczajnie odpocząć. W czasie lotu przewijanie dziecka również nie powinno być szczególnie kłopotliwe. Przynajmniej w jednej toalecie na pokładzie znajduje się specjalna rozkładana podkładka.

Jak rozprawić się z nudą podczas podróży?



Do bagażu podręcznego warto zabrać kilka zabawek, które zajmą uwagę malucha. Ale w trosce o innych pasażerów postaraj się, aby nie były to zabawki dźwiękowe.

książeczka do oglądania lub czytania – ich rodzaj zależy od wieku dziecka. Pewnie twój maluch ma swoją ulubioną lekturę. W nowym, obcym miejscu dzięki znajomej książeczce poczuje się bardziej swojsko,

– ich rodzaj zależy od wieku dziecka. Pewnie twój maluch ma swoją ulubioną lekturę. W nowym, obcym miejscu dzięki znajomej książeczce poczuje się bardziej swojsko, ulubiona przytulanka - niektóre dzieci nigdzie nie ruszają się bez swojego pocieszyciela,

niektóre dzieci nigdzie nie ruszają się bez swojego pocieszyciela, blok rysunkowy oraz ołówek i kredki - może właśnie w samolocie maluchowi uda się narysować pierwsze zgrabne kółeczko lub kwadrat. Spróbujcie bawić się w rysunkowe zagadki,

- może właśnie w samolocie maluchowi uda się narysować pierwsze zgrabne kółeczko lub kwadrat. Spróbujcie bawić się w rysunkowe zagadki, coś nowego (zabawka, gra, przytulanka lub książeczka) - w tym wypadku chodzi o element zaskoczenia. Kiedy maluch znudzi się już wszystkim, co mu wcześniej pokazałaś, a nie chce jeszcze spać, nowa zabawka może na dłużej przykuć jego uwagę.

Co spakować do torby podręcznej?



pieluszki,

nawilżane chusteczki,

kosmetyki (maść do pupy, krem do buzi z filtrem UV),

kocyk,

2 tetrowe pieluchy,

foliowe torebki,

ubrania na zmianę,

przekąski dla dziecka,

picie,

kilka zabawek i książeczek dla małego podróżnika

Uwaga! Zmiany ciśnienia w czasie startu i lądowania mogą powodować silny ból uszu u dzieci. Aby zmniejszyć dyskomfort, przystaw niemowlę do piersi, a starszemu dziecku daj do ssania cukierki, gumę do żucia lub sok ze słomką. Tajemnica tkwi w przełykaniu, wtedy wyrównuje się ciśnienie w uszach i zmniejsza ból!

Na podstawie tekstu z magazynu Edipresse

Reklama

Więcej porad dotyczących podróży z dzieckiem:

Co spakować na wakacje z dzieckiem

Na co zwrócić uwagę wysyłając dziecko na kolonie?

Gdzie wyjechać z dzieckiem na weekend?

6 miejsc idealnych na urlop z dzieckiem