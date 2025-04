Podróże z dzieckiem to temat, wokół którego często toczą się dyskusje. Co wybrać – standardowy urlop w polskich górach, czy coś bardziej egzotycznego i ciepłego? Zobaczcie listę 6 sprawdzonych zagranicznych kierunków do odwiedzenia z dzieckiem o różnych porach roku.

6 miejsc idealnych na urlop z dzieckiem:

1. Wyspy Kanaryjskie

Wyspy Kanaryjskie są doskonałym pomysłem! Suchy klimat łagodzony przez przyjemną bryzę znad Oceanu Atlantyckiego zapewnia wyspom archipelagu temperatury rzędu 17-27°C przez cały rok. Plusem jest szeroka baza hotelowa, sprawny system komunikacji pomiędzy wyspami, dobra opieka zdrowotna oraz mało inwazyjna dla żołądka hiszpańska kuchnia. Wszystko to sprawia, że Wyspy Kanaryjskie znajdują się wśród najlepszych kierunków do pierwszych podróży z maluchem.

2. Włochy

To dobre rozwiązanie dla rodziców z niemowlakiem, ale i starszych dzieci. Przystępne ceny, łatwość transportu oraz kuchnia, która jest uwielbiana przez maluchy. Dodatkowym plusem jest otwartość i bezproblemowość Włochów, co może być ogromną zaletą szczególnie, kiedy malucha roznosi energia. Choć jesienią temperatury nie sprzyjają już leżeniu na plaży, to jednak wciąż można się tam delektować dużą ilością słońca.

3. Turcja

Bardzo często budząca obawy wśród rodziców Turcja, może stać się jednym z najciekawszych kierunków urlopowych. Duża ilość przyjaznych maluchom hoteli w atrakcyjnych cenach, bardzo często z kącikami zabaw, dostępność zachodnioeuropejskiego jedzenia oraz pozytywne nastawienie mieszkańców do dzieci stanowią główne plusy tego kierunku jako miejsca na wypoczynek z kilkulatkiem.

4. Tajlandia

Wyjazd do Azji z małym dzieckiem dla wielu może wydawać się szaleństwem, jednak to nie tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. 11 godzin lotu to, co prawda nie mało, jednak piękne piaszczyste plaże – szczególnie na południu kraju – wynagradzają tą długą podróż.

Oczywiście, taki wyjazd wymaga obszerniejszych przygotowań niż standardowy urlop w Europie, ale jest tego warty. Tajowie są niezwykle ciepli i otwarci na dzieci. Artykuły dziecięce są tam powszechnie dostępne, a jeśli chodzi o jedzenie, to standardowy ryż z kurczakiem zadowoli brzuch nawet najbardziej wybrednego malucha.

5. Hiszpania (część kontynentalna)

Hiszpania ze względu na stosunkowo niewielką odległość od Polski oraz fantastyczną pogodę pozostaje na liście ulubionych kierunków urlopowych Polaków. Spełnia również wszelkie wymagania w kategorii podróży z dzieckiem. Znajdziemy tam ogromny wybór przyjaznych maluchom hoteli ze zjeżdżalniami i placami zabaw, ale i bez problemu kupimy wszelkie artykuły dziecięce. Ponad to, Hiszpanie pozostają niezwykle otwarci na dzieci o każdej porze dnia i nocy.

6. Malta i Gozo

Za urlopem na Malcie i Gozo przemawia przede wszystkim pogoda oraz wygoda podróżowania – zarówno po wyspach, jak i pomiędzy nimi. „Bezpieczne” jedzenie oraz szeroki wachlarz hoteli przyjaznym dzieciom to jedynie część z zalet obu wysp. Będąc na Malcie warto odwiedzić plażę Golden Bay, która ze względu na swoją płyciznę jest fantastycznie przystosowana do przebywania z maluchami. Choć temperatury w grudniu nie są już bardzo wysokie, to wciąż można tam wspaniale odpocząć.

