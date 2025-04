Obozy żeglarskie, językowe, sportowe, tenisowe, taneczne... Propozycji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci jest mnóstwo. Oferty wakacji dla najmłodszych znajdziecie szkołach, biurach podróży, klubach sportowych oraz wielu innych instytucjach. Jeśli chcesz być pewna, że oddajesz dziecko w dobre ręce, musisz wiedzieć, czego się domagać od organizatora wyjazdu. Dlatego zobacz, na co powinnaś zwracać uwagę, wysyłając dziecko na kolonie!

Na co zwracać uwagę wysyłając dziecko na kolonie:

1. Pozwolenie

To oczywiste, że wybierając kolonie dla swojego dziecka, zwracasz uwagę na miejsce wypoczynku i cenę. Jednak w tym wypadku najważniejsza jest instytucja, która je organizuje . Musisz mieć pewność, że ma ona prawo organizować obóz dla dzieci czy młodzieży. Świadczą o tym posiadane odpowiedniego pozwolenia.

2. Koncesja

Prywatna firma, np. biuro podróży, powinna działać legalnie. Dowodem jest wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Prowadzi go wojewoda właściwy dla siedziby biura. Informację na ten temat uzyskasz w oddziale Turystyki Urzędu Marszałkowskiego lub znajdziesz w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Jeżeli biuro tam się znajduje, to znaczy, że posiada koncesję na prowadzenie działalności.

3. Zaświadczenie z kuratorium

Organizator wakacji dla dzieci musi mieć pozwolenie kuratorium na organizowanie wypoczynku w danym miejscu i terminie. Dostanie je, gdy przedstawi odpowiednie dokumenty. Czy organizator ma zezwolenie, sprawdzisz w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca wypoczynku dzieci.

UWAGA! Jeżeli kolonie są organizowane nad wodą (np. nad jeziorem), organizator musi posiadać zgodę sanepidu na korzystanie z kąpieliska.

4. Odpowiednie dokumenty

Już wiesz, gdzie wyślesz swoją pociechę? Teraz przyszedł czas na dopełnienie kilku formalności.

Umowa z organizatorem - taki dokument musi zawierać: dokładny termin wyjazdu i powrotu oraz planowany czas podróży, liczbę noclegów i dni wypoczynku, harmonogram zajęć, liczbę i rodzaj posiłków, lokalizację ośrodka, cenę wyjazdu z informacją czy w jej skład wchodzi ubezpieczenie oraz koszt zajęć fakultatywnych,

Regulamin imprezy - dostaniesz go od organizatora wypoczynku. Przeczytaj go wspólnie z dzieckiem, by wiedziało, jakie zasady obowiązują na koloniach (np. w jakich godzinach obowiązuje cisza nocna)

Karta kolonijna - wypełniasz ją ty! W karcie wpisz swoje dane (z numerem telefonu oraz informacją, gdzie będziesz podczas pobytu dziecka na koloniach) oraz informacje na temat stanu zdrowia dziecka - czy przyjmuje leki, czy jest na coś uczulone, czy ma ograniczenia zdrowotne, które wykluczają udział w niektórych zajęciach. W karcie powinna się też znaleźć informacja o kalendarzu szczepień dziecka. Wypełnioną kartę musisz dostarczyć organizatorowi wyjazdu.

5. Doświadczona kadra

Zapytaj organizatora o kwalifikacje i doświadczenie kadry. Dowiedz się też, ile dzieci będzie miał pod opieką jeden wychowawca: maksimum to 20 nastolatków, 15 dzieci poniżej 10 lat i mniej niż 15 dzieci, jeżeli są niepełnosprawne. Jeśli obóz jest organizowany za granicą, kierownik lub co najmniej jeden z wychowawców musi znać język obcy.

6. Transport

Często zdarzało się, że wyjazd został opóźniony lub odwołany, bo autokar okazał się niesprawny, a kierowca przemęczony (a nawet nietrzeźwy). Jeśli chcesz mieć pewność, że dziecko na obóz dojedzie bezpiecznie, sprawdź, czy pojazd, którym będzie jechało dzieci, spełnia normy techniczne. Pomoże ci w tym policja lub wojewódzki inspektor transportu drogowego. Ponieważ inspektorów nie ma zbyt wielu, zgłoś prośbę o kontrolę kilka dni przed planowanym wyjazdem. G

7. Dodatkowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę

Wyprawiając dziecko na kolonie czy obóz, nie dawaj mu zbyt dużego bagażu . Jednak zadbaj, by miało ubrania na różną pogodę.

. Jednak zadbaj, by miało ubrania na różną pogodę. Jeśli dziecko ma komórkę, uczul, by pilnowało telefonu oraz by nie odpisywało na wiadomości od nieznajomych.

Gdy program wyjazdu przewiduje dodatkowe wydatki, np. na bilety wstępu do muzeum, dowiedz się od organizatora, ile pieniędzy mały kolonista powinien wziąć ze sobą i zdeponuj je u wychowawcy.

i zdeponuj je u wychowawcy. Jeśli dajesz dziecku kieszonkowe, podkreśl, by nie nosiło przy sobie wszystkich pieniędzy ani nie chwaliło się, że w ogóle je posiada.

Poproś wychowawcę, by przechowywał u siebie cenne przedmioty, jakie twoja pociecha zabiera ze sobą, np. aparat fotograficzny.

Na podstawie tekstu Alicji Hass z dwutygodnika "Przyjaciółka"

