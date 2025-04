Jedną z niewątpliwych zalet pobytu w hotelu jest brak konieczności codziennego sprzątania. Pokojówki wyjawiły jednak kulisy swojej pracy, po których nie spojrzysz już na pewne przedmioty tak samo.

Drogie hotele budzą u nas skojarzenia z luksusowym pobytem. To miejsca, gdzie w spokoju można odpocząć od biznesowych spotkań albo wyczerpującej podróży. Mają do zaoferowania rozmaite udogodnienia i usługi – w szczególności wygodne łóżka oraz smaczne jedzenie. Niestety okazuje się, że na doprowadzenie pokoju hotelowego do ładu sprzątaczki mają bardzo niewiele czasu. Zdarza się, że jest to zaledwie 10 minut na pomieszczenie. Wtedy na jaw wychodzą różne niesmaczne tajemnice.

Nie przypominam sobie, żebyśmy miały jakieś ścierki. Poszewki mają taki materiał, który nie zostawia pyłu na szklankach czy lustrach. Jak złapiesz jedną, to jedziesz nią po wszystkim, co się da, dopóki nie jest na tyle brudna, że trzeba ją wymienić

- zdradza była pokojówka na łamach portalu WP Kobieta.

Jeżeli pościel nie wyglądała na zbyt pogniecioną, trzeba było tylko ją wyrównać i naciągnąć na łóżko prześcieradło. Na koniec wystarczyło popsikać łóżko zapachowym płynem albo odświeżaczem.

Sprzątaczki ostrzegają także przed korzystaniem z naczyń, zwłaszcza szklanek i kubków. Te należy dokładnie umyć przed użyciem, bowiem jeśli wyglądały na czyste, nie były czyszczone po poprzednich gościach. To samo tyczy się narzut na łóżko, które nie są regularnie prane, oraz ozdobnych poduszek.

Najlepiej też od razu spłukać brodzik od prysznica lub wannę, aby nie natknąć się na silną chemię do sprzątania. O jakości pensjonatu wiele mówi też wygląd pilota i czajnika. Są to jednak tylko przykłady standardów hotelowych i nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistością. Warto jednak mieć to na uwadze nocując tam następnym razem i wybierać zakwaterowanie w polecanych miejscach.

