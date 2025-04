Jak spakować dodatkowe ubrania na pokład samolotu? TikTokerka podzieliła się sprytnym trikiem, wystarczy ten 1 przedmiot

Czy na lotnisku da się obejść ograniczenia dotyczące bagażu? Pewna TikTokerka znalazła sprytny sposób na to, aby przewieźć na pokładzie nieco więcej rzeczy, niż jest to dozwolone. W tym celu użyła podręcznego przedmiotu, z którego wielu pasażerów korzysta podczas podróży samolotem. Co to takiego?