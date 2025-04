Jedną z najważniejszych zasad bezpiecznego podróżowania jest uważna obserwacja drogi i otoczenia wokół samochodu. Oprócz zadbania o czyste szyby i sprawne wycieraczki, należy prawidłowo ustawić w samochodzie lusterka. Dzięki lusterkom możemy cały czas kontrolować to, co się dzieje z tyłu i z boku samochodu.

„Nasze pole widzenia będzie tym lepsze, im lepiej je ustawiamy. Szczególnie należy zadbać o to, by zminimalizować obszar tzw. martwego pola, czyli obszaru wokół samochodu, którego nie obejmują lusterka”

– mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.

Jak prawidłowo ustawić lusterka?

Przede wszystkim musimy pamiętać o kolejności. Lusterka zawsze ustawiamy po dopasowaniu fotela do jazdy. Później każda zmiana ustawień fotela powinna spowodować sprawdzenie ustawień lusterek.



Rozpoczynając ustawianie lusterek, zwróćmy uwagę na to, aby w lusterku wewnętrznym widzieć całą tylną szybę auta. Dzięki temu będziemy widzieli wszystko to, co dzieje się za samochodem. W lusterkach zewnętrznych natomiast powinniśmy widzieć bok samochodu, lecz nie powinien on zajmować więcej niż 1cm powierzchni lusterka.

Takie ustawienie lusterek pozwoli kierowcy na ocenę odległości między jego pojazdem a pojazdem obserwowanym, czy też inną przeszkodą. Zwróćmy również uwagę na fakt, iż pojazdy i przedmioty odbite w lusterkach, nie zawsze odpowiadają ich faktycznym rozmiarom. Wpływa to na ocenę odległości przy dokonywaniu manewrów

Rodzaje i funkcjonalne cechy lusterek

Aby ograniczyć występowanie martwego pola, producenci, stosują lusterka asferyczne (zwane łamanymi) zamiast lusterek płaskich. Zewnętrza część lustra nachylona jest pod ostrzejszym kątem. Dzięki temu zwiększa się zasięg pola widzenia i istotnie ograniczania występowanie efektu martwego pola.

Korzystając z lusterek wewnętrznych pamiętajmy, że dzięki swojej budowie dają nam możliwość komfortowego korzystania z nich również w nocy. Wystarczy przestawić pozycję lusterka na tryb nocny. Na rynku dostępne są również lusterka fotochromatyczne, które automatycznie przyciemniają lusterko, gdy ilość światła jest zbyt duża.

Prawidłowe ustawienie lusterek to większe bezpieczeństwo

Prawidłowo ustawione lusterka to nie tylko bezpieczeństwo pojazdu, ale także gwarancja, że przez martwy punkt nie staniemy się sprawcami wypadku. W okresie letnim, kiedy na drogach pojawiają się zarówno rowerzyści, jak i motocykliści, powinniśmy jeszcze bardziej zwracać uwagę na obserwację drogi. To jedno z najważniejszych zadań kierowcy.

Uważny kierowca będzie dzięki niej unikał zagrożeń a jeśli zagrożenie się pojawi, będzie miał czas na reakcję. Przed manewrem wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu delikatnie spojrzeć przez ramię i upewnić się, że nie znajduje się tam żaden inny pojazd lub motocykl, którego nie widać w lusterkach.



Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska



