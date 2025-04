Beata Pawlikowska zaliczyła to miejsce do swojej subiektywnej listy cudów świata. Zastanawiasz się dlaczego? Obejrzyj film i dowiedz się więcej o tajemniczych posągach na Wyspie Wielkanocnej! To naprawdę niezwykłe miejsce...

Reklama

Gdzie znajduje się Wyspa Wielkanocna?

Wyspa Wielkanocna znajduje się na południowym Oceanie Spokojnym i należy do Chile. To jedna z najbardziej oddalonych wysp od lądu (od Chile dzieli ją 3600 km!) - być może dlatego liczy niecałe 4 tys. mieszkańców.

Wyspa Wielkanocna jest znana na całym świecie głównie przez niezwykłe posągi, które się na niej znajdują. Nazywają się Moai i imitują dziwne, (zdawać by się mogło) ludzkie twarze...

archiwum prywatne Beaty Pawlikowskiej

Woda, słońce i setki tęcz. Jak wyglądający największe wodospady na świecie? Relacjonuje Beata Pawlikowska

Jak w rzeczywistości wyglądają posągi na Wyspie Wielkanocnej?

Na Wyspie Wielkanocnej znajduje się aż 887 kamiennych posągów. W związku z tym, że wyspa jest oddalona od lądu prawie 4 tys. kilometrów, wielu badaczy kultury polinezyjskiej zachodziło w głowę, skąd się tam wzięły i właściwie w jakim celu powstały.

Większość moai została wykuta z kamienia wulkanicznego przy pomocy ostrych narzędzi naturalnego pochodzenia. Część posągów nigdy nie została dokończona, co może świadczyć o katakliźmie, do którego mogło dojść na wyspie (zdaniem badaczy najbardziej prawdopodobne było przeludnienie wyspy, wojna domowa między plemionami lub klęska głodu).

archiwum prywatne Beaty Pawlikowskiej

Jesteś ciekawa, jak na żywo wyglądają posągi na Wyspie Wielkanocnej? Posłuchaj relacji i zobacz zdjęcia z wyprawy Beaty Pawlikowskiej!

Reklama

Mierzy tyle, ile trasa z Polski na Madagaskar. Dlaczego Wielki Mur jest uważany za cud świata? Posłuchajcie Beaty Pawlikowskiej