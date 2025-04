Wodospady Iguaçu należą do największych na świecie. Ale nie chodzi tu o ich rozmiary, a... ilość. W tym jednym miejscu znajduje się ich aż 300! Wyobrażacie sobie taki widok? Beata Pawlikowska opowie wam, dlaczego to miejsce jej zdaniem jest prawdziwym cudem świata.

Gdzie znajdują się Wodospady Iguaçu?

Wodospady Iguaçu znajdują się na granicy Brazylii i Argentyny. Można je oglądać z dwóch stron i z każdej wyglądają trochę inaczej.

Wyobraź sobie gorący dzień, tropikalną, gęstą dżunglę, wokół mnóstwo latających motyli i śpiew egzotycznych ptaków. To właśnie w takiej scenerii docierasz do miejsca, które zapiera dech w piersiach. Jak opisuje Beata Pawlikowska, widok ten jest po prostu niesamowity...

Nagle, wychodząc ze środka dżungli docierasz do miejsca, w którym widzisz olbrzymi wodospad. Nie wiesz, jak zareagować. Nie wierzysz w to, co widzisz. I po chwili orientujesz się, że takich wodospadów są tam całe setki, a jeden jest większy od drugiego! Na każdym kroku dostrzegasz tęczę... masę tęcz. Ten widok jest nieprawdopodobny.

Jak dotrzeć do Wodospadów Iguaçu?

Choć jest to bardzo daleko od Polski, podróż nie jest trudna do zorganizowania. Najprościej będzie, jeśli wybierzesz lotnisko znajdujące się po stronie argentyńskiej (skrót - IGR), a nie to, które znajduje się po stronie brazylijskiej (skrót - IGU). To zdecydowanie tańsza opcja i krótszy lot.

Ile czasu potrzebujesz, by zwiedzić to miejsce?

Mogłoby się wydawać, że wystarczy jeden dzień. Ale to nieprawda. Beata Pawlikowska opowiada, że - choć była tam kilka dni - nadal czuje niedosyt. Dlatego jeśli planujesz wycieczkę do Wodospadów Iguaçu, zarezerwuj sobie więcej czasu, najlepiej około tygodnia.

Dlaczego Wodospady Iguaçu są cudem świata wg Beaty Pawlikowskiej?

Wyobraź sobie raz jeszcze te 300 wodospadów w jednym miejscu. Wiesz, że woda z nich płynąca nieustannie leci od 150 mln lat? Te wodospady nie zmieniają się, cały czas wyglądają tak samo. To tak, jakbyś stanęła twarzą w twarz z mijającym czasem. Naprawdę warto tego doświadczyć...

