Zastanawiacie się, w jakim celu powstał Wielki Mur w Chinach? Tak jak w przypadku innych, imponujących rozmiarami budowli, i ta powstała w celu obrony kraju przed najazdami wroga. Posłuchajcie niesamowitej historii tego miejsca i zobaczcie zdjęcia z podróży Beaty Pawlikowskiej!

Kim byli Hanowie?

Hanowie byli niezwykłymi ludźmi, którzy niegdyś zamieszkiwali terytoria Chin. Byli oni biali, bardzo piękni, wysocy i szczupli, a do tego dobrze wychowani, o wytwornych obyczajach. To właśnie oni zbudowali Wielki Mur.

Kim byli zaś Mongołowie?

Mongołowie byli totalnym przeciwieństwem Hanów. Ich budowa ciała była krępa, ciało owłosione, a posiłki - zamiast pałeczkami - spożywali palcami. Hanowie zbudowali Wielki Mur właśnie po to, by chronić się przed najazdami tego barbarzyńskiego ludu, który specjalizował się w jeździe konnej.

Jaka jest historia Wielkiego Muru w Chinach?

Wielki Mur w Chinach powstawał przez wiele tysięcy lat (jego budowę zaczęto już w VII wieku p.n.e.!), a kolejni władcy na przestrzeni wieków dokładali do niego następne części. Właśnie z tego powodu na różnych odcinkach swojej długości wygląda zupełnie inaczej.

Jesteś ciekawa, jak Wielki Mur wygląda w dzisiejszych czasach? Jak opowiada Beata Pawlikowska, już w XIV wieku stał się on istną fortecą, której do dziś dokładnie nie zmierzono. Dlatego warto zobaczyć ją na własne oczy!

Jak trafić do Wielkiego Muru?

Otóż podróż do jego najbardziej znanego odcinka wcale nie jest trudna, bowiem znajduje się zaledwie 80 km od Pekinu i można tam dojechać pociągiem lub autobusem (podróż trwa ok. 1,5 godziny). Najlepszym okresem, by pojechać do Chin jest zaś jesień lub wiosna. Właśnie o tej porze roku unikniesz skrajnych temperatur i... tłumów.

