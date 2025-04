Pozdrowienia z wakacji nie muszą być banalnym "Pozdrawiamy i tęsknimy!". Wystarczy skorzystać z gotowych wzorów i skopiować wybrany tekst pozdrowień wakacyjnych. Sprawdzą się jako opis do zdjęcia, treść SMS-a, lub tekst na kartkę pocztową, jaką wyślesz z wakacji do rodziny lub znajomych.

Krótkie pozdrowienia z wakacji są wystarczające, by pokazać, że myślisz o rodzinie i znajomych, którzy zostali na miejscu. Takie zwięzłe wakacyjne pozdrowienia są idealne na SMS, kartkę pocztową z wakacji, wiadomość na Messengerze lub opis do wakacyjnego zdjęcia, które wstawisz na portal społecznościowy. Dobierz coś dla siebie niezależnie od tego, czy wakacje spędzasz nad morzem, w górach, czy na rajskiej plaży:

Hej z raju! Słońce, plaża i błogie leniuchowanie - życie nie może być lepsze. Pozdrawiam serdecznie!

Witajcie z dalekiej krainy! Zwiedzanie, smakowanie lokalnych przysmaków i niezapomniane wspomnienia. Tęsknimy, ale już niedługo się zobaczymy. Pozdrawiamy!

Pozdrowienia z ...., bardzo urokliwego miasteczka! Spacerujemy po pięknych uliczkach i cieszymy się magicznymi zachodami słońca. Tęsknimy za Wami!

Wysyłamy słoneczne uśmiechy z (nie tak)dalekiej krainy! Każdy dzień tutaj to przygoda. Myślimy o Was i pozdrawiamy serdecznie!

Pozdrawiamy z magicznego miejsca! Eksplorujemy zabytki i delektujemy się lokalnym jedzeniem. Wracamy niedługo, pełni wrażeń!

Wysyłamy radosne pozdrowienia z naszych wesołych wakacji! Czas spędzony z przyjaciółmi jest bezcenny. Dziękujemy, że jesteście w naszym życiu!

Hej! Mam nadzieję, że u Was też jest fantastycznie, bo ja bawię się doskonale. Tutaj wszyscy cieszą się słońcem. Tęsknię za Wami, pozdrawiam serdecznie!

Pozdrawiamy z cudownego miejsca! Mamy widoki, jakich można nam zazdrościć! Ale nie martwcie się, już niedługo będziemy się dzielić naszymi przygodami na żywo! Do zobaczenia!

Przekształć wakacyjne pozdrowienia trochę, a będą idealnymi życzeniami na urlop.

Jeśli chcesz postawić na trochę dłuższe wakacyjne pozdrowienia, możesz skorzystać z tych przykładów tekstów.

Wakacyjne pozdrowienia z uroczego zakątka

Przesyłam wam pozdrowienia wakacyjne z uroczego zakątka.

Dużo zwiedzamy, spacerujemy,

Bawimy się i korzystamy z życia pełnymi garściami.

Do szczęścia brakuje nam tutaj tylko... was!

Wakacyjne pozdrowienia z tropików

Z palmą nad głowami,

w rękach z kolorowymi drinkami

i opaleni słońcem wakacyjnego nieba

ślemy do was te urlopowe pozdrowienia!

Uniwersalne pozdrowienia z wakacji

Rozmarzeni, radośni, wypoczęci i wyluzowani...

Tacy jesteśmy na wakacjach.

Przesyłamy wam odrobinkę słońca na tej małej karteczce.

Wakacyjne pozdrowienia z pięknego miejsca

Jesteśmy chyba w najpiękniejszym miejscu na ziemi,

gdzie panuje błogi spokój,

zawsze cudowna pogoda i świetni ludzie.

Pozdrawiamy!

Masz ochotę na bardziej oryginalne pozdrowienia z wakacji? Zaskocz rodzinę niebanalnym wierszykiem.

Rymowane pozdrowienia z wakacji na Mazurach

Mazury, Mazury, Mazury,

Pływamy tą łajbą z tektury,

tam gdzie wiatr zimny wieje i komary dzikie tną!

Żeglarskie pozdrowienia wakacyjne Wojtek i Aga ślą!

Ahoj!

Rymowane wakacyjne pozdrowienia z nad morza

Wysyłamy bursztynowe słońce,

oraz fale relaksacyjnie szumiące,

garść nadmorskiego piasku, muszle dwie,

już wiecie jak nam na wakacjach fajnie!

Wierszyk z pozdrowieniami z wakacji

Plaża, fale i palmy na horyzoncie,

Wreszcie mam tu spokój i szczęście.

Pozdrawiam spod gorącego słońca,

mogę tu odpoczywać bez końca!

Wakacje to czas żartów i śmiechu, niech twoje wakacyjne pozdrowienia też będą humorystyczne. Wykorzystaj przykłady śmiesznych pozdrowień z wakacji, by skontaktować się z rodziną, znajomymi i współpracownikami.

Krótkie, śmieszne pozdrowienia z wakacji all inclusive

Witajcie z raju all inclusive! Każdego ranka wybieramy się na maraton, przemierzając bufety w poszukiwaniu idealnego śniadania. I tak codziennie! Wrócimy z delikatnymi wakacyjnymi brzuchami, ale jest warto!

Śmieszne pozdrowienia z egzotycznych wakacji

Hej z rajskiej plaży! Słońce piecze, a my do tej pory nie wiemy, czy rozgrzewa nas uśmiech i tropikalne drinki, czy oparzenia po słońcu.

Śmieszne pozdrowienia z surferskich wakacji

Hej z plaży, gdzie fale traktują nas jak marionetki, a morze robi z nami, co chce. Cóż, przynajmniej na pewno nie będziemy się nudzić!

Śmieszne pozdrowienia z wakacji w Egipcie

Cześć z egzotycznego raju! Tutaj ryby mają więcej przyjaciół niż ja na Facebooku! Chyba zostanę tu na zawsze - zainwestuję w płetwy!

Śmieszne pozdrowienia z leniwych wakacji

Leniuchujemy, byczymy się,

bimbamy, zajmujemy się słodkim nicnierobieniem,

odpoczywamy, więc sami widzicie

czasu za bardzo nie mamy,

ale zawsze o was pamiętamy

i pozdrowienia wakacyjne wysyłamy.

Wakacyjne rymowane pozdrowienia z imprezy

Impreza za imprezą,

gorące kobiety/przystojniacy oraz

co noc mnóstwo wrażeń

to nasz wakacyjny grafik.

Przyjeżdżajcie do nas!

Wakacyjne śmieszne pozdrowienia spod namiotu

Deszcz leje, komary tną,

namiot się przedziurawił,

ale nie martwcie się o nas,

bo te wakacje i tak są niezapomniane,

szalone, wytęsknione.

Nie chcemy powrotu do codzienności!

