Ostatnio dużo mówi się o usłudze Cash Back, ale nie każdy wie, na czym ona polega. Specjalnie dla czytelniczek serwisu Polki.pl przygotowałyśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z tą usługą. Sprawdźcie!

Na czym polega usługa Cash Back?

Usługa Cash Back przeznaczona jest dla posiadaczy kart płatniczych. Polega ona na tym, że w trakcie robienia zakupów w markecie, płacąc za nie kartą, można jakąś dodatkową kwotę wypłacić dla siebie. Dzięki tej usłudze nie potrzebujemy bankomatu, aby pobrać gotówkę. Wystarczy, że płacąc za zakupy, wydamy dyspozycję, że chcemy np. jeszcze 100 zł pobrać dla siebie.

Praktycznie wygląda to w ten sposób, że z naszego konta przelana jest ta dodatkowa kwota na rzecz sklepu, a sprzedawczyni obsługująca kasę, wypłaca nam ją w gotówce.

Kto może korzystać z usługi Cash Back?

Z usługi Cash Back może korzystać każdy klient, który posiada kartę debetową i którego bank ma aktywną funkcję Cach Back.

Czy jest jakaś maksymalna kwota, jaką można pobrać dzięki tej funkcji?

Tak, niestety nie można w ten sposób wypłacić dowolnej kwoty z naszego konta. Maksymalnie jednorazowo można pobrać 300 zł za pomocą Cash Back. Czasami ta usługa może być dodatkowo płatna. O ewentualnej prowizji decyduje bank, w którym klient ma daną kartę debetową.

Jakie są zalety korzystania z funkcji Cash Back?

Usługa staje się coraz bardziej popularna właśnie ze względu na jej zalety. Przede wszystkim dzięki Cash Back można wypłacić gotówkę szybko. Zajmuje to zaledwie kilka sekund, wypłaca się pieniądze podczas płacenia za zakupy. Nie trzeba szukać bankomatu, później czekać w kolejce, by wreszcie dostać się do maszyny, wpisać kilka niezbędnych danych i w końcu otrzymać pieniądze.

Poza tym usługa Cach Back jest bardzo wygodna. Całą transakcję wykonuje za nas ekspedientka, my jedynie musimy podpisać wydruk potwierdzający pobranie gotówki lub potwierdzić transakcję poprzez wpisanie PIN-u.

Ponadto, pobranie pieniędzy dzięki Cash Back dokonuje się przy okazji robienia zakupów. A wszelkich punktów, gdzie dostępna jest ta usługa, w tym sklepów oraz stacji paliw, jest znacznie więcej niż bankomatów. Co za tym idzie, łatwiej znajdziemy punkt z możliwością skorzystania z funkcji Cash Back niż bankomat, zwłaszcza w niedużym mieście.

Czy ta usługa jest bezpieczna?

Tak, ta usługa jest właściwie tak samo bezpieczna, jak płacenie kartą płatniczą. Pobranie gotówki następuje właśnie wraz z dokonywaniem płatności i podlega takim samym zabezpieczeniom.

