Urlop na żądanie to prawo do dnia wolnego na wypadek jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Urlop na żądanie prześmiewczo określany jest też urlopem "kacowym" i często budzi wiele obiekcji u pracodawców. Zobacz, kiedy i komu przysługuje urlop na żądanie oraz dowiedz się, jak z niego mądrze korzystać.

Urlop na żądanie - ile dni?

Pracownik ma prawo do skorzystania z 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Może te dni wykorzystać jednorazowo, raz na jakiś czas albo jednocześnie – jeden po drugim.

Należy pamiętać o tym, że urlop na żądanie wliczany jest do urlopu wypoczynkowego. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownikowi przysługuje 20 dni wolnych w ciągu roku, to 4 z tych 20 dni może poświęcić na urlop na żądanie. Wiele osób zapomina, że urlop na żądanie nie jest dodatkowym wolnym, które wydłuża urlop.

Komu przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Można z niego skorzystać tylko i wyłącznie ze względu na nagłą i niezaplanowaną sytuację losową, taką jak konieczność wyjazdu czy załatwienia kilku spraw w urzędzie.

Urlop na żądanie wg Kodeksu Pracy - Kiedy można skorzystać z urlopu na żądanie?

Z urlopu na żądanie można skorzystać tylko w przypadku zdarzenia losowego. Jeśli więc nagle okazało się, że musisz koniecznie gdzieś wyjechać lub coś załatwić załatwić, możesz skorzystać z urlopu na żądanie.

Absolutnie nie wolno nadużywać urlopu na żądanie. Jeśli więc masz wesele i dużo wcześniej wiesz, że w poniedziałek nie przyjdziesz do pracy, nie powinnaś prosić o urlop na żądanie, ponieważ to ci się nie należy. Jeśli twój szef dowie się, że wykorzystujesz opcję urlopu na żądanie tylko po to, aby nie przyjść do pracy, może nie wyrazić zgody na dzień wolny.

Wniosek o urlop na żądanie

Kodeks pracy nie podaje konkretnej formy, w jakiej należy poinformować o urlopie na żądanie. Tak naprawdę możesz zadzwonić, napisać SMSa czy maila. Ważne, aby twój komunikat dotarł do pracodawcy. Wniosek o urlop na żądanie nie jest więc wymagany. Gdyby jednak twój przełożony poprosił o wniosek o urlop na żądanie, to możesz pobrać wzór takiego wniosku poniżej.

Wzór wniosku o urlop na żądanie

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Pracodawcy z reguły zawsze wyrażają zgodę na urlop na żądanie. Mogą oczywiście odmówić w sytuacji, gdy mają wątpliwości co do przyczyny urlopu na żądaniu. Pracodawca może też nie wyrazić zgody na urlop na żądanie, gdy nie ma zastępstwa dla ciebie albo twoja nieobecność mogłaby narazić firmę na poważne straty - reguluje to art. 8 Kodeksu Pracy. Na szczęście są to sytuacje wyjątkowe i sporadyczne.

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 8 Kodeksu Pracy

