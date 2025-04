W ciągu roku masz określoną liczbę dni wolnych od pracy. Wymiar urlopu zależy od tego, jak długo już pracujesz. Możesz mieć np. 20 lub 26 dni urlopu. Wiesz też, że istnieje coś takiego, jak urlop na żądanie. Czy jednak wlicza się on do urlopu wypoczynkowego, czy może jest odrębnym urlopem, który można wziąć oprócz pełnego urlopu wypoczynkowego?

Czy urlop na żądanie wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Być może masz nadzieję, że urlop na żądanie to coś dodatkowego poza urlopem wypoczynkowym. Tak niestety nie jest. Urlop na żądanie, który możesz wziąć w przypadku jakichś niezapowiedzianych sytuacji należy do puli urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje ci w danym roku.

Czym różni się urlop na żądanie od urlopu wypoczynkowego?

Możesz pomyśleć: po co w takim razie jest coś takiego, jak urlop na żądanie, skoro wcale nie zwiększa on liczby możliwych wolnych dni w roku. Urlop na żądanie różni się jednak od urlopu wypoczynkowego tym, że kiedy chcesz (lub potrzebujesz) go wziąć, możesz poinformować o tym pracodawcę nawet w ten sam dzień, w którym ten urlop chcesz wziąć.

Musisz jednak pamiętać, by zgłosić to nie później niż w momencie, w którym powinnaś zacząć pracę danego dnia. To znaczy, że jeśli masz np. do pracy na 9.00 i nagle wydarzyło się coś, co uniemożliwia ci przyjście tego dnia do pracy, możesz zgłosić pracodawcy najpóźniej o 9.00 danego dnia, że bierzesz urlop na żądanie.

W przypadku urlopu wypoczynkowego należy powiadomić pracodawcę z dużo większym wyprzedzeniem o planowanej nieobecności w pracy. Nie zależy to też od długości branego urlopu. Nawet gdy chce się wziąć 1 czy 2 dni na wypoczynek, należy zgłosić to pracodawcy sporo wcześniej. W każdej firmie ten czas ustalany jest indywidualnie, na pewno nie można jednak zgłosić chęci udania się na wypoczynek w dniu, w którym zamierza się na niego udać.

Ile dni urlopu na żądanie można wziąć w ciągu roku?

Każdego roku pracownik może skorzystać z 4 takich dni. Nie musi jednak ich brać w ogóle. To, czy z nich skorzysta, czy też nie, w żaden sposób nie wpływa na liczbę wszystkich dni urlopowych, jakie przysługują mu na dany rok.

Jeżeli pracownik nie skorzysta z prawa do urlopu na żądanie, nie oznacza to, że w następnym roku będzie miał tych dni 8. Ten urlop nie przechodzi na kolejny rok.

