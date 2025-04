Są pewne wydarzenia w życiu, kiedy po prostu nie możesz iść do pracy, ale nie chcesz wykorzystywać dnia urlopowego. Czy wyobrażasz sobie nie pojechać np. na pogrzeb bliskiej osoby, bo np. skończyły ci się dni urlopowe i nie możesz wziąć wolnego? To byłby absurd. Praca w życiu jest ważna, ale są rzeczy znacznie ważniejsze. I to właśnie z myślą o takich sytuacjach przysługuje ci tzw. urlop okolicznościowy.

W jakich sytuacjach możesz ubiegać się o urlop okolicznościowy?

Gdy bierzesz ślub

Z okazji wejścia na nową drogę życia przysługują 2 dni wolne od pracy dla nowożeńców oraz 1 dzień wolny dla rodziców państwa młodych. Aby uzyskać urlop okolicznościowy, należy jedynie wypełnić odpowiedni wniosek i przedłożyć go pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że urlop przysługuje jedynie z okazji ślubu ze skutkami cywilnoprawnymi. Za ślub, który nie ma mocy prawnej w Polsce, nie przysługują wolne dni.

Gdy urodziło ci się dziecko

Z tego prawa mogą skorzystać jedynie mężczyźni, co też wydaje się logiczne, kobiety siłą rzeczy i tak nie pracują zaraz po porodzie. Ojciec nie musi jednak wykorzystywać tych dni zaraz po urodzeniu dziecka, może to zrobić w dowolnym terminie. W sumie są to dodatkowe 2 wolne dni. Aby je otrzymać, powinno się przedstawić pracodawcy akt urodzenia dziecka.

Gdy umarł ktoś ci bliski

W tym przypadku ilość wolnych dni z tytułu urlopu okolicznościowego jest zależna od tego, jaki był stopień pokrewieństwa danego pracownika ze zmarłą osobą. Najwięcej, bo 2 dni otrzymamy z tytułu śmierci kogoś z najbliższej rodziny - żony, męża, dziecka, matki, ojca, macochy bądź ojczyma. 1 dzień wolny przysługuje nam, gdy umrze siostra, brat, babcia, dziadek, teściowa, teść lub ktoś, kim się opiekowaliśmy i był na naszym utrzymaniu.

Gdy masz wezwanie do stawienia się przed instytucją państwową

Jeżeli sąd, policja lub prokurator nakaże ci stawić się w odpowiednim dniu i czasie, nie możesz tego zlekceważyć i nie pójść. Pracodawca ma zatem obowiązek dać ci wówczas dzień wolny, ale bezpłatny. Możesz jednak ubiegać się w danej instytucji o odpowiednią pieniężną rekompensatę za ten wolny dzień.

Gdy masz dzieci poniżej 14 roku życia

Niezależnie od tego, czy masz jedno dziecko, czy kilka, możesz skorzystać z 2 dodatkowych dni wolnych w roku. Są to dni płatne. Możesz je wykorzystać w dowolnym terminie, pojedynczo lub oba dni razem.

Gdy pracodawca zamierza cię zwolnić

Gdy jesteś już w okresie wypowiedzenia, pracodawca musi umożliwić ci poszukiwanie nowej pracy. Masz zatem 2 dni, które możesz wykorzystać właśnie na szukanie nowych ofert lub chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne. Urlop okolicznościowy z tytułu zwolnienia z pracy przysługuje tylko wówczas, gdy to pracodawca cię zwalnia. Jeśli sama odchodzisz z firmy, nie możesz ubiegać się o dodatkowe wolne dni.

