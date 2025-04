Dotychczas nic złego ci się nie przytrafiło? Nie miałaś złamanej nogi, zaginionego bagażu na lotnisku czy ukradzionej torebki? Masz szczęście. Nie wiadomo jednak, co może się kiedyś wydarzyć.

Wszystkim znane przysłowie mówi, że przezorny zawsze ubezpieczony. Zamiast więc zamartwiać się o każdą rzecz i o własne zdrowie, rezygnując z wielu pasjonujących, ale niekoniecznie bezpiecznych doświadczeń, po prostu się ubezpiecz. Ubezpieczenie NNW może przynieść wiele korzyści. Sprawdź, jakich!

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW?

Nawet gdybyś bardzo się starała, nie jesteś w stanie przewidzieć każdej sytuacji. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się w najmniej oczekiwanym momencie. Ubezpieczenie da ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony nawet wówczas, gdy wydarzy się coś naprawdę złego.

1. Gwarancja ochrony

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie, a jego następstwa są niekiedy wyjątkowo uciążliwe.

2. Powszechny dostęp

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla wszystkich – niezależnie od wieku, czy rodzaju wykonywanej pracy.

3. Koszty dostosowane do potrzeb

Już niewielka składka gwarantuje szeroką ochronę.

4. Zabezpieczenie finansowe bliskich

Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową członkom rodziny.

5. Stała ochrona

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.

Co brać pod uwagę, wybierając polisę?

Istotną kwestią przy wyborze ubezpieczenia NNW jest zakres ochrony oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto upewnić się, czy można go kształtować wedle własnych potrzeb. Należy dowiedzieć się także, jakie sumy ubezpieczenia gwarantuje nam towarzystwo.

Warto również zorientować się, jakie wyłączenia odpowiedzialności zawarte są w umowie – na przykład jeśli ubezpieczony prowadzi aktywny tryb życia, powinien upewnić się, czy towarzystwo obejmuje ochroną sporty amatorskie, które być może wymagają dodatkowej opłaty. To samo dotyczy sportu wyczynowego. Zazwyczaj nie jest on objęty ochroną, ale można go włączyć do zakresu polisy, opłacając dodatkową składkę.

Warto również sprawdzić, jak kształtuje się wysokość świadczenia gwarantowanego przez ubezpieczyciela.

