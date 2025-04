Od jakiegoś czasu na rynku ubezpieczeń dostępne są ubezpieczenia damskich torebek. Coraz więcej firm ubezpieczeniowych posiada takie ubezpieczenie w swojej ofercie. Kilka lat temu ubezpieczenie torebki stanowiło jedynie możliwy dodatek do ubezpieczenia mieszkania lub samochodu. Obecnie można wykupić takie ubezpieczenie jako samodzielną usługę. Sprawdź, czy warto.

Ile kosztuje ubezpieczenie torebki?

Cena rocznego ubezpieczenia damskiej torebki nie jest zbyt wysoka. Agencje ubezpieczeniowe oferują taką usługę już od 50 zł za rok. To naprawdę niewiele w porównaniu z tym, jakie skarby często przechowujemy w naszych torebkach oraz ile wdajemy na nie same. Ubezpieczenie często ma nawet kilka wariantów, np. w wersji podstawowej i rozszerzonej, w której ubezpieczeniem objęty zostaje także telefon komórkowy.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Sytuacje, które uprawniają cię do domagania się od ubezpieczyciela zwrotu pieniędzy za utratę torebki, są ściśle określone. Są to właściwie wszystkie przypadki losowe, z wyjątkiem:

sytuacji, w której kradzież związana była w jakiś sposób z alkoholem lub wandalizmem

kradzieży kieszonkowej

zabrania torebki z samochodu, w którym była ona położona gdzieś na widoku, nawet przy zasuniętej szybie



Czy ubezpieczam samą torebkę czy również jej zawartość?

Ubezpieczeniem może być objęta torebka wraz z zawartością. Należy jednak pamiętać, że wartość ubezpieczenia nie może przekroczyć 10000 zł. Zatem w skład ubezpieczenia mogą wejść:

klucze - wtedy dostaniemy pieniądze pokrywające zwrot kosztów wymiany zamków w drzwiach

przedmioty, takie jak zegarek, okulary, aparat fotograficzny, telefon - wtedy dostaniemy środki na odkupienie tych rzeczy. Wiadomo jednak, że im cenniejsze one będą, tym koszt rocznego ubezpieczenia automatycznie wzrośnie.

dokumenty - dostaniemy zwrot kosztów umożliwiający ich dorobienie

portfel - uzyskamy zwrot gotówki lub równowartości wypłat w kart kredytowych



Ile dostaniemy z polisy w przypadku utraty torebki?

Kwestia ta jest oczywiście uzależniona od firmy ubezpieczeniowej, z którą podpisujemy umowę i od warunków tej umowy. Zasadniczo jednak za utraconą gotówkę otrzymamy od 200 do 400 zł, za dokumenty - od 1000 do 1500 zł, za klucze również od 1000 do 1500 zł, za telefon (który jest objęty ubezpieczeniem tylko w rozszerzonej, droższej wersji polisy) - 1500 zł. Najwięcej dostaniemy za torebkę - do 2000 zł. Ale są też pewne ograniczenia. Liczy się to, jak długo miałyśmy daną torebkę. Im była ona starsza, tym ubezpieczyciel wypłaci nam za nią mniej pieniędzy. Jeśli ukradziono nam torebkę, którą kupiłyśmy ponad 4 lata temu, uzyskamy za nią jedynie 50 zł (czyli dokładnie tyle, ile minimum każdego roku będziemy za to ubezpieczenie płacić).

