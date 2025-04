Anna Dyga, ekspert PZU odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Anna Dyga, ekspert PZU: Każdego roku na polskich cmentarzach odnotowywane są przypadki kradzieży i aktów wandalizmu. Według danych Komendy Głównej Policji tylko w 2009 r. na terenie cmentarzy doszło do popełnienia 1864 przestępstw. Gros z tego stanowiły przypadki kradzieży i dewastacji cmentarnych nagrobków, tymczasem ceny usług kamieniarskich są coraz wyższe, a naprawy grobowców - czasochłonne. Aby uniknąć przykrych niespodzianek i nieprzewidzianych wydatków finansowych warto pomyśleć o bezpieczeństwie nagrobka swoich bliskich. Taką możliwość ochrony daje oferowane od wielu lat ubezpieczenie nagrobka w PZU. Co roku PZU ubezpiecza kilkanaście tysięcy nagrobków w Polsce.

Reklama

Jak ubezpieczyć nagrobek?

Nagrobki można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej „PZU DOM Plus”. Wystarczy przy zawarciu umowy na ubezpieczenie mieszkania zapytać o możliwość dokupienia dodatkowej opcji – ubezpieczenia nagrobków. Zyskamy w ten sposób nie tylko kompleksową ochronę domu i grobowca naszych bliskich, ale również za ubezpieczenie nagrobka zapłacimy niższą składkę. Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż przed opłaceniem składki. Ubezpieczenie najlepiej jest zawrzeć na rok.

Co można objąć takim ubezpieczeniem?

W ramach „PZU DOM Plus” możemy ubezpieczyć cały grobowiec, a w przypadku tradycyjnych nagrobków - płytę umieszczoną na cokole wraz z tablicą pamiątkową oraz rzeźbami. Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową można objąć również ławeczkę przymocowaną do nagrobka.

Jaką ochronę daje ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie chroni nagrobek przed skutkami działania sił przyrody i żywiołów: powodzią, opadami deszczu i śniegu, huraganem, gradobiciem czy trzęsieniem ziemi.

Odszkodowanie otrzymamy również w przypadku kradzieży (całego nagrobka lub stałych elementów). Polisa ochroni także przed złodziejami ozdobnych elementów nagrobnych takich jak: zdjęcia, wazony, rzeźby i litery, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka.

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku zniszczenia nagrobka przez osoby trzecie?

Niestety, nawet na cmentarzach dochodzi do aktów wandalizmu. W takich sytuacjach za naprawę zniszczonych grobów muszą płacić ich opiekunowie i właściciele, gdyż są one ich własnością, a nie zarządcy nekropolii. Renowacja uszkodzonego nagrobka może kosztować nawet od kilkuset do kilku tys. złotych. Ubezpieczenie nagrobka chroni przed ryzykiem dewastacji rozumianej jako umyślne zniszczenie nagrobka przez osobę trzecią.

Czego ubezpieczenie nagrobka nie obejmuje?

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek działania zarządów nekropolii, przedsiębiorstw pogrzebowych i firm kamieniarskich. PZU nie odpowiada również za zniszczenia płyty nagrobnej spowodowane użyciem zniczy, osuwaniem lub zapadaniem się ziemi.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobków?

W PZU składka za ubezpieczenie nagrobka zależy od jego wartości, zakresu ochrony, lokalizacji i możliwych zniżek. Składka roczna za ubezpieczenie nagrobka o wartości 5.000 zł wyniesie, w zależności od lokalizacji, 55 zł -100zł.

Co zrobić w razie zniszczenia nagrobka?

Dysponent nagrobka powinien o zdarzeniu zawiadomić zarząd cmentarza lub policję i w ciągu 3 dni zgłosić szkodę do PZU. Pomocniczo przy szacowaniu wartości szkody może być wykorzystane zdjęcie nagrobka wraz z innymi elementami, obrazujące jego ogólny wygląd, sposób wykonania oraz rodzaj użytych materiałów. Oceniona przez rzeczoznawcę wysokość odszkodowania powinna pokryć koszty naprawy, nie może jednak przekroczyć sumy ubezpieczenia, tj. wartości na jaką został ubezpieczony nagrobek.

Inne porady prawne i finansowe znajdziesz na naszym forum.

Zobacz też:

Czy warto ubezpieczyć torebkę?

Ubezpiecz mieszkanie przed urlopem

Jak uchronić się przed kradzieżą?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych PZU