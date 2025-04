Przed wyjazdem należy pomyśleć nie tylko o zarezerwowaniu noclegu, kupieniu niezbędnych rzeczy i opracowaniu planu wycieczki. Istotną kwestią jest również zakup polisy mieszkaniowej, która zresztą może się przecież przydać nie tylko podczas wakacji czy dłuższej nieobecności w domu.

Polisa to wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie. Można ją wykupić również na okres krótszy niż rok, np. tylko na czas wakacji. Co musisz wiedzieć o polisach mieszkaniowych?

Ile kosztuje polisa mieszkaniowa?

Koszt polisy zależy od wysokości sumy, na jaką chcesz się ubezpieczyć. Im wyższa kwota ewentualnego odszkodowania, tym wyższa składka.

Na wysokość składki wpływa m.in. zakres ochrony, miejsce zamieszkania (w mieście łatwiej o kradzież niż na wsi), położenie lokalu (mieszkania na parterze i ostatnim piętrze mają wyższą składkę).

Kupując polisę, możesz liczyć na różnego rodzaju zniżki. Zapłacisz mniej, jeśli masz m.in.:

czujnik dymu,

kraty w oknach, szyby i drzwi antywłamaniowe,

system alarmowy, monitoring.

Czasem składka może ulec zwiększeniu. Ma to miejsce wtedy, gdy np. chcesz ubezpieczyć konstrukcję łatwopalną (np. z drewna), albo w ciągu minionego roku już doszło do szkody, którą ubezpieczyciel musiał pokryć.

Co można ubezpieczyć?

Polisa może obejmować właściwie wszystko. Nie tylko samo mieszkanie (czyli mury), lecz także znajdujące się w nim elementy stałe, sprzęty, jak również piwnicę czy garaż.

Możesz się ubezpieczyć na przykład:

od ognia i innych zdarzeń losowych;

od kradzieży z włamaniem i rabunku;

od odpowiedzialności cywilnej (wtedy nie zapłacisz np. za zalanie sufitu sąsiadowi, jeśli zapomniałaś zakręcić kran);

assistance (zapewnia pomoc przy likwidacji szkody).

Jeśli masz w domu cenne rzeczy, warto je dodatkowo ubezpieczyć (zwykła polisa ich nie chroni).

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Każdy ubezpieczyciel wprowadza limity odpowiedzialności, czyli określa (kwotowo lub procentowo) do jakiej wysokości jest w stanie pokryć straty. Na przykład na sprzęt audio-wideo limit wynosi 70–80%, nie dostaniesz więc całej wartości utraconego sprzętu. Na gotówkę będzie to 5–10%,a na biżuterię 20–30%. Za dodatkową opłatą można ten limit podwyższyć.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega także, w jakich przypadkach nie wypłaca odszkodowania. Nie dostaniesz go, gdy np. poniosłaś szkodę na skutek własnego niedopatrzenia lub zaniedbania (np. gdy złodziej zabrał rzeczy pozostawione na balkonie).

Warto porównać ze sobą oferty różnych towarzystw i wybrać najkorzystniejszą.

Przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytaj, a zwłaszcza ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Jest w nich zawarty zakres ubezpieczenia,

a także twoje prawa i obowiązki.

Na podstawie tekstu Alicji Hass z "Pani domu"

