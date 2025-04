Wybierasz się z rodziną na zimowy urlop? Pamiętaj, żeby zadbać nie tylko o dobrą atmosferę i komfortowe miejsce, lecz także o bezpieczeństwo was wszystkich.

Reklama

Bez względu na to, czy wybieracie się w polskie góry czy do zagranicznych kurortów, zakup ubezpieczenia na czas podróży to rozsądne i mądre rozwiązanie. Gwarantuje ono bowiem nie tylko ewentualne odszkodowanie, lecz także chroni sprzęt sportowy, a ponadto gwarantuje pomoc medyczną w razie jakiegokolwiek wypadku, czy to wobec osób trzecich czy nas samych.

Ubezpieczenia i polisy na wakacje - na co zwrócić uwagę?

Zakres terytorialny i kwota, na którą będziecie ubezpieczeni

Od zakresu terytorialnego ubezpieczenia zależy, czy zostanie wypłacone odszkodowanie lub udzielona pomoc na polskich lub zagranicznych stokach. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, warto zadbać o to, by suma ubezpieczenia była dostatecznie wysoka. Jeśli konieczny będzie skomplikowany transport ze stoku, z zaangażowaniem śmigłowca, karetki, a potem samolotu gwarantującego powrót do kraju w pozycji leżącej, koszty mogą wynosić nawet 80 000 – 100 000 zł. Dzięki wysokiej sumie ubezpieczenia, turysta nie będzie musiał martwić się o pokrycie takich kosztów z własnych środków.

Opcje dodatkowe, rozszerzające zakres ubezpieczenia

Uprawianie sportów zimowych najczęściej traktowane jest przez ubezpieczycieli jako „amatorskie uprawianie sportów” i stanowi ono rozszerzenie polis ubezpieczenia turystycznego. Jeśli wybieramy się właśnie na narty lub snowboard, warto wspomnieć o tym podczas zakupu polisy, by upewnić się, że pomoc będzie nam udzielona w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie wskutek uprawianego sportu.

Zakres świadczeń

Zawsze warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, żeby wiedzieć, w jakich sytuacjach pomoc przysługuje, a w jakich ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Dobre polisy charakteryzują się nie tylko wysokimi sumami ubezpieczenia, ale także gwarantują pomoc w razie zamknięcia wyciągów z uwagi na złe warunki pogodowe. Turyści mogą liczyć wówczas na zwrot kosztów karnetów i ewentualnie kosztów wypożyczenia sprzętu. W razie nieszczęśliwego wypadku i hospitalizacji, ubezpieczeni mogą również liczyć między innymi na:

sprowadzenie i zakwaterowanie osoby bliskiej na czas rekonwalescencji ubezpieczonego;

transport powrotny dzieci do domu;

ochronę sprzętu narciarskiego i odpowiedzialność ubezpieczyciela za jego zniszczenie czy utratę;

pomoc specjalisty w razie jakiegoś zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania podczas nieobecności (np. w razie włamania, zalania itp.).

Co jest wyłączone z ubezpieczenia?

Dzięki zapoznaniu się z tą częścią regulaminu ubezpieczenia dowiemy się, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam pomocy, jeśli np. do wypadku dojdzie wskutek spożywania alkoholu. Noworoczny szampan na stoku to nie najlepszy pomysł szczególnie z punktu widzenia ubezpieczyciela, który ma prawo odmówić pomocy w razie nieszczęścia. Również dość często stosowanym wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ustalenie tego, w jakim miejscu doszło do wypadku. Jeśli turysta zjedzie z wyznaczonej trasy, może to stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania czy udzielenia pomocy.

Zobacz też:

Ubezpieczenie zdrowotne podczas wakacji

Ubezpieczenie na wakacje za granicą

Ubezpieczenie mieszkania przed wyjazdem

Reklama

Materiały prasowe - Europ Assistance Polska