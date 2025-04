Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (nazywana po prostu EKUZ), ma zapewniać darmową opiekę lekarską na terenie Unii Europejskiej. Niestety, w praktyce okazuje się, że większość państw oferuje w ramach EKUZ tylko doraźną pomoc, a gdy potrzebna jest opieka specjalisty, należy za nią zapłacić. To właśnie dlatego warto się ubezpieczyć przed wyjazdem za granicę! Co musisz wiedzieć na temat ubezpieczenia turystycznego na wyjazd?

Reklama

Co może obejmować ubezpieczenie turystyczne i jaki jest jego koszt?

W ramach polisy turystycznej możesz skomponować kilka różnych rodzajów ubezpieczeń, dopasowując je do własnych potrzeb. Pamiętaj jednak, że najważniejszym elementem jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ), finansujące opiekę zdrowotną, w tym specjalistyczną, pobyt w szpitalu i transport medyczny do kwoty zapisanej w umowie z ubezpieczycielem.

Oprócz KLZ polisa może też obejmować ubezpieczenie:

od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);

od odpowiedzialności cywilnej (OC);

assistance (np. sprowadzenie i zakwaterowanie członka rodziny lub opiekuna prawnego);

sprzętu fotograficznego, sportowego i bagażu;

od kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu z wyjazdu;

od kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej;

dla amatorów sportów, które ubezpieczyciele kwalifikują jako niebezpieczne lub ekstremalne (np. surfing, nurkowanie, narty).

Aby zapewnić sobie przyzwoitą ochronę podczas dwutygodniowego pobytu za granicą, trzeba zapłacić 100-200 zł. Jeśli chorujesz przewlekle albo chcesz wypoczywać aktywnie (nurkować, surfować, jeździć na nartach wodnych) trzeba wydać 200--300 zł. Nie warto oszukiwać, bo możesz być pewna, że gdy dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel to wykorzysta i nie wypłaci ci ani złotówki.

Jaki pakiet wybrać i do jakiej kwoty się ubezpieczyć? Wybór należy do ciebie. Najważniejsze, by nie przesadzić, decydując się na zbyt szeroką ochronę, albo zbyt okrojoną.

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Większość firm organizujących wypoczynek wykupuje dla klientów ubezpieczenia grupowe, ale często są to polisy oferujące ochronę na najniższym możliwym poziomie. Sumy ubezpieczenia są tak małe, że wystarczą tylko na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu.

W takim wypadku warto wykupić dodatkowe opcje. Jeśli tego nie zrobisz, a zachorujesz lub doznasz kontuzji, tania polisa obejmie wyłącznie doraźną pomoc u internisty, a za wizytę u specjalisty albo za pobyt w szpitalu będziesz musiała zapłacić z własnej kieszeni. Często ta suma może być naprawdę wysoka.

W jaki sposób dowiedzieć się, czy polisa z biura podróży zapewni wystarczającą opiekę? Najpierw sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (załącznik do każdej polisy), jaki jest zakres ochrony i ile wynoszą sumy ubezpieczenia, a następnie skontaktuj się z firmą sprzedającą polisy (osobiście, telefonicznie lub przez internet) i poproś o optymalny pakiet dopasowany do twoich potrzeb. Jeśli uznasz, że ochrona jest niewystarczająca, zapytaj w biurze podróży, czy za jego pośrednictwem istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (jest to najtańsze rozwiązanie, bo biura podróży mogą liczyć na duże zniżki). Jeśli nie, zrób to na własną rękę.

Pamiętaj, że z polisy grupowej ujętej w cenie wczasów nie da się zrezygnować. Decydując się na dodatkową ochronę, będziesz musiała wykupić nową. Co innego, gdy ubezpieczenie jest oferowane jako dodatkowa opcja. Jeśli uznasz, że obejmuje za słabą ochroną, nie musisz go kupować. Wtedy ubezpiecz się na własną rękę.

Ubezpieczenie turystyczne dla całej rodziny

Firmy oferują atrakcyjne zniżki dla rodzin. Jeśli np. wybierasz się do Hiszpanii z mężem i dwójką dzieci, zapłacisz za ubezpieczenie 400 zł. Każdy będzie miał zapewnione KLZ do 40 tys. euro, NNW do 10 tys. zł, OC do 50 tys., ubezpieczenie bagażu do 1,5 tys. Do tego assistance i zwrot kosztów na wypadek rezygnacji z wyjazdu. Gdyby każdy z członków rodziny kupował polisę osobno, musielibyście zapłacić w sumie 750 zł! Firmy nie sprawdzają stopnia pokrewieństwa i dopuszczają dołączenie do rodziny przyszywanych cioć i wujków. W takiej grupie koszty będą jeszcze niższe.

Ubezpieczenie możesz wykupić tuż przed wyjazdem. Jednak lepiej zrobić to wcześniej, by polisę zabrać ze sobą. W razie wypadku trzeba niezwłocznie zadzwonić na infolinię (telefon widnieje na dokumencie) i podać numer polisy.

Na podstawie artykułu Igora Lagendy z "Poradnika domowego"



Reklama

Sprawdź inne porady finansowe:

Podział majątku po rozwodzie - jak podzielić majątek

Jak wyjść z długów - 7 porad

Tanie wakacje - jak tanio podróżować