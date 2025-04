Poczucie zniechęcenia i brak energii do pracy dotyczą wielu ludzi. Jeśli twoja kariera stanęła w miejscu, a ty nie czujesz potrzeby i ochoty do dalszego rozwoju, najwyraźniej powielasz postawę "tumiwisizmu". Zobacz, czym jest ten socjologiczny prąd!

Tumiwisizm to ...

Pozornie nowy trend, dotyczy aktywnych zawodowo ludzi chyba od zawsze. Od niedawna nadano mu tylko świeżą i niekonwencjonalną nazwę. Tumiwisizm to zlepek słów: "Tu – mi – wisi". Oznacza obojętne, bierne, pasywne i apatyczne podejście do rzeczywistości. Tumiwisizm urasta do rangi socjologicznego nurtu, a nawet filozofii postaw nie tylko w stosunku do pracy, ale i do całego świata.

Jak zachowuje się tumiwisista?

Osoby powielające postawę tumiwisizmu nie angażują się w pracę, wykonują swoje zadania mechanicznie, nie odczuwają radości ani satysfakcji z rezultatów swojego działania.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy tumiwisiści wykonują swoje zadania w sposób niedbały. Wręcz przeciwnie. Często są dobrymi, lecz mechanicznymi pracownikami.

Obok takich istnieją też osoby całkowicie lekceważące swoje obowiązki, przełożonych, współpracowników czy niekompetencję.

Skąd taka postawa?

Lekceważenie swojej pracy, a także apatyczne podejście do zlecanych zadań może mieć wiele przyczyn. Osoby, które bardzo długo pracują w jednej firmie i stale zajmują się tymi samymi obowiązkami, niejednokrotnie rutynowo podchodzą do zlecanych prac.

Wielu niedocenianych pracowników przestaje się starać, ponieważ zupełnie nie widzi sensu w swoim działaniu. Brak pochwał, nagród, czy prezentów motywacyjnych sprawia, że potencjalny pracownik przestaje utożsamiać się z firmą i dbać o jakość tego, co robi.

Sprawdź, czy jesteś zawodowym tumiwisistą!

Żeby sprawdzić, czy jesteś osobą o obojętnym i biernym podejściu do pracy, odpowiedź na 5 pytań. Jeśli na przynajmniej 3 odpowiesz twierdząco, zaliczasz się do grona tumiwisistów.

Moja praca mnie nie cieszy. Moja praca mnie nudzi. Jest mi to obojętne, czy moja praca jest wykonywana dobrze. Nie martwię się swoją pracą. Wykonuje swoje zadania mechanicznie, nie wysilam się na innowacyjność czy kreatywność.

