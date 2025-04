Plaża w Świnoujściu jest uznawana za jedną z najczystszych plaż w Polsce.

Reklama

Spis treści:

Co roku organizacja Foundation for Environmental Education wyróżnia najczystsze plaże na świecie certyfikatem Błękitnej Flagi. Jak czytamy na stronie Błękitnej Flagi, aby zakwalifikować się do tej nagrody należy spełnić szereg rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością. Oznacza to, że wyłącznie najczystsze kąpieliska mogą otrzymać tę nagrodę.

W 2024 roku zostały wyróżnione aż trzy kąpieliska w Świnoujściu: Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam, Marina Port Jachtowy Jerzego Porębskiego oraz Kąpielisko Morskie Świnoujście Warszów.

Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam otrzymało ten certyfikat już 19 razy, co czyni go rekordzistą w skali Polski.

Samo Świnoujście jest położone na trzech wyspach, Uznam, Wolin i Karsibór.

Plaża w Świnoujściu ciągnie się przez 3 kilometry wzdłuż rzeki Uznam. W niektórych miejscach jej szerokość dochodzi do 200 metrów, dzięki czemu plażowicze mają wystarczająco miejsca na odpoczynek czy uprawianie sportów wodnych.

Plaża w Świnoujściu jest też regularnie kontrolowana pod względem jakości wody i czystości plaży.

Oprócz czystych plaży w Świnoujściu można odwiedzić m.in. Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Stawę Młyny czy zabytkową Latarnię Morską. Turyści mogą też wybrać się w rejs statkiem.

Jak szacują władze miasta, rocznie Świnoujście odwiedza nawet 2,5 mln gości.

Czytaj także:

To najczystsze morze w Europie. Polacy uwielbiają spędzać nad nim wakacje

Stylizacje na plażę: 3 gotowe zestawy, które przeniosą twój look na wyższy poziom

Kapelusze na plażę - 4 stylowe modele, które ochronią cię przed słońcem