Wakacje już za moment, dlatego upewnij się, że twoja garderoba jest gotowa na słoneczne, upalne dni. Oprócz ulubionego bikini, kremów z filtrem, okularów przeciwsłonecznych i dużej torby, przyda ci się też kapelusz, który ochroni twarz i ramiona przez palącym słońcem. Niezależnie od tego, czy zamierzasz wylegiwać się przy basenie, czy spacerować po złotym piasku, nakrycie głowy to podstawa.

Reklama

Kapelusze na plażę mają wiele odsłon - od plecionych z szerokim rondem w stylu glamour, po bawełniane typu bucket w luźniejszym klimacie. Wybrałyśmy dla ciebie najciekawsze propozycje na lato 2022, które oszczędzą twoją skórę i perfekcyjnie wykończą plażowy look.

Spis treści:

Słomkowy kapelusz to wakacyjny must have. Esencja lata.Tworzy zgrany duet nie tylko z bikini, ale też znakomicie odnajduje się w miejskim stylu. Pasuje zarówno do stylizacji w klimacie boho, jak i casualowych, na co dzień.

fot. Kapelusz w stylu kowbojskim Brixton, cena: 149 zł; Kapelusz Zara, cena: 119 zł; Kapelusz Luisa Spagnoli cena: 449 zł/materiały prasowe

Kapelusz z szerokim rondem zapewni ci doskonałą ochronę twarzy, szyi i ramion przed ostrym słońcem, a przy okazji utrzyma innych plażowiczów na dystans ;) Jest tak ponadczasowy, że z powodzeniem wykorzystasz go również na specjalne okazje, np. uroczyste przyjęcie.

„Coastal grandmother look”- dziewczyny oszalały na jego punkcie. Na czym polega trend z TikToka?

fot. Kapelusz w paski Feba Swimwear cena: ok. 89 zł; Kapelusz z frędzlami Patrizia Pepe cena: 445 zł; Czarny kapelusz Reserved, cena: ok. 59 zł/materiały prasowe

Kolorowe, bawełniane kapelusze typu bucket oprócz tego, że są bardzo modne, są też bardzo praktyczne. W przeciwieństwie do słomkowych, możesz je złożyć i wrzucić do walizki lub plażowej torby, bez obaw, że stracą swój kształt.

fot. Kapelusz z wiązaniem Zara, cena: 79,90 zł; Kapelusz z owocowym motywem Sinsay, cena: 25,99 zł; Różowy kapelusz Zara, cena: 69,90 zł/materiały prasowe

Ręczne robotki to mocny, wakacyjny trend, dlatego jeśli nie masz jeszcze niczego w tym stylu, może skusisz się na dziergany kapelusz? Będzie dobrym towarzystwem do szydełkowego bikini. Jest bardzo elastyczny, więc możesz mieć go zawsze w zasięgu.

fot. Kapelusz w kwiaty Mango, cena: 139,99 zł; Pomarańczowy kapelusz Deezee, cena: 99,99 zł; Liliowy kapelusz Pull&Bear, cena: 89,90 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Torby na plażę - 5 modnych opcji, które świetnie wpiszą się w nadmorski pejzaż

Ogrodniczki na lato 2022 - jak je stylizować, żeby przyciągać spojrzenia? 5 top modeli z sieciówek