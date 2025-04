Plażowy strój wykracza daleko poza bikini i niezbędne akcesoria jak torba na plażę, sandały, okulary przeciwsłoneczne i kapelusz z dużym rondem. Jeśli wybierasz się nad morze, wiesz doskonale, jak wiele jest opcji spędzania czasu. Oczywiście, uwielbiamy wylegiwać się na gorącym, złotym piasku, łapać promienie słońca i słuchać szumu fal odbijających od brzegu (wtedy wystarczy tylko strój kąpielowy), ale czasami mamy ochotę schować się pod parasolem z ulubioną książką, spacerować wzdłuż brzegu, wypić koktajl w beach barze lub wyskoczyć na wieczorną imprezę. Warto więc mieć w walizce ubrania, które zapewnią nam świetny wygląd o każdej porze i podczas każdej aktywności.

Szukasz inspiracji? Zjedź w dół i zobacz przygotowane przez nas modne stylizacje na plażę 2023.

Spis treści:

Zastanawiasz się, jaką plażową sukienkę wybrać? Makramowa midi, którą znajdziesz teraz w Zarze będzie strzałem w dziesiątkę. Stylowa, seksowna i bardzo praktyczna. Idąc na piasek, uzupełnij ją modnymi dodatkami — skórzanymi, prostymi klapkami; koszykiem w klimacie retro do którego wrzucisz krem z filtrem, lekturę i przekąski, złotą biżuterią oraz modną, wzorzystą bandaną, która będzie cię chronić przed słońcem podczas kąpieli w morzu.

Nasza wskazówka: wykorzystaj ją też w codziennych stylizacjach. Załóż pod spód bandażowy, czarny top lub efektowny biustonosz (bielizna na widoku jest teraz gorącym trendem!) i wskocz w szorty.

fot. Makramowa sukienka ZARA, cena: 199 zł; okulary przeciwsłoneczne Portia BIZUU, cena: 799 zł; kosz Saint Tropez MAKO, cena: 890 zł; bikini OYSHO góra: 139 zł, dół: 89,90 zł; chusta & Other Stories, cena: ok. 250 zł; klapki H&M, cena: 199 zł; róż do policzków LUMINOUS SILK GLOW BLUSH Giorgio Armani, cena: 275 zł; kolczyki Ania Kruk, cena: 119 zł/materiały prasowe

Od błogiego lenistwa na piasku po popijanie koktajli przy barze. Od spacerów wzdłuż brzegu morza po romantyczną kolację pod gołym niebem. Ten zestaw to przykład, jak bez zbędnego wysiłku uzyskać modny i stylowy outfit na każdą letnią okoliczność. Podstawą jest tu pareo z fantazyjnym printem. Z nim będziesz mogła wszystko! Wystarczy, że pokombinujesz z górą i akcesoriami.

fot. Pareo Max Mara (www.breuninger.com), cena: 1 165 zł; strój kąpielowy OYSHO, cena: 179 zł; klapki Pull&Bear, cena: 99 zł; okulary CHLOÉ (www.vitkac.com), cena: 1 839 zł; suchy olejek Huile Prodigieuse® Riche NUXE, cena: 186 zł; torba MANGO, cena: 139,99 zł; bransoletka Nenufar TOUS, cena: 1 490 zł/materiały prasowe

Biała, lniana koszula to must have w wakacyjnej garderobie. Założysz ją wszędzie - od biura po rajską plażę. Kwestia dodatków. Idąc na brzeg, załóż bikini w zwierzęcy print i uzupełnij shopperką w kolorze słodkich lodów waniliowych, słomkowym kapeluszem z dużym rondem oraz stylowymi, wąskimi okularami.

fot. Lniana koszula H&M, cena: 99,99 zł; bikini Calzedonia, góra: 149,99 zł, dół: 99,99 zł; kapelusz The Odder Side, cena: 769 zł; brązujący balsam z algami i masłem kakaowym TOUCH OF SUMMER VEOLI, cena: 103,20 zł; torba ZARA, cena: 119 zł; klapki Arizona Unisex Birkenstock, cena: 229 zł (zalando.pl), okulary przeciwsłoneczne McQ Alexander McQueen (zalando.pl), cena: 689 zł / materiały prasowe

