Telefon służbowy dla wielu to prestiż i powód do zadowolenia. Bo kto niby nie cieszyłby się z dodatkowego sprzętu elektrycznego, za który nie trzeba płacić i który należy się za samo podjęcie zatrudnienia. Zwykle telefony służbowe są nowoczesne, mają wykupiony specjalny, firmowy abonament bez limitu oraz nie trzeba o niego dbać tak samo, jak o prywatny. Czy jednak telefon służbowy to taki wielki dobrobyt, jak się wydaje? Przedstawiam plusy i minusy korzystania z telefonu służbowego.

Plusy posiadania telefonu służbowego

Darmowy sprzęt - telefon służbowy jest całkowicie za free. Wprawdzie powinnaś wykorzystywać go do pracy, ale często używany jest też do zupełnie innych czynności, takich jak słuchanie muzyki, przeglądanie internetu, czy granie.

Minusy posiadania telefonu służbowego