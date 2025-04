Dwie prace mogą wydawać się nierealne, bo doby w żaden sposób nie da się rozciągnąć, a spać przecież kiedyś trzeba. Jak się okazuje, w dzisiejszych czasach, osoby, które pracują na 1,5 etatu nie są rzadkością. Zaczynają o 8 i kończą o 17. Potem dojeżdżają do drugiego miejsca pracy i tam dorabiają do późna – często do 21 albo 22. Sprawdź, czy warto pracować na dwa etaty.

Reklama

Chcesz być bardziej asertywna w pracy? Podpowiadamy, jak to zrobić

Podreperowanie budżetu

Wprawdzie nie zarabiasz mało, ale każdy grosz się przyda. To dlatego decydujesz się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia - na pół lub 1/3 etatu. W drugiej firmie pracujesz wieczorami lub w weekendy. Twoje zadania nie są zawsze zgodne z twoimi zainteresowaniami lub wykształceniem, ale nie robisz tego przecież dla przyjemności, ale dla ... pieniędzy.

Podreperowanie budżetu, dorobienie, zbieranie na coś konkretnego to tylko niektóre z przyczyn podejmowania drugiej pracy. Wprawdzie wymaga to sporego poświecenia oraz wielu umiejętności organizacyjnych, ale z ekonomicznego punktu widzenia jest to w pełni opłacalne.

Sprawdź, w czym tkwi tajemnica sukcesu

Większy komfort

Druga praca daje też poczucie większej stabilności i niezależności. Zarobione, dodatkowe pieniądze możesz przeznaczyć na własne przyjemności albo zaoszczędzić na lokacie, co w perspektywie czasu daje sporą sumę oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu finansowego.

Sprawdź, czego lepiej nie robić w pracy

Doświadczenie

Nawet dorywcza praca, nie związana z twoim wykształceniem, to świetny sposób na zdobycie nowego doświadczenia, które kiedyś może się przydać. To też idealna opcja, aby poznać nowych ludzi, zawrzeć znajomości i wymienić się wiedzą oraz umiejętnościami.

Kluczem do sukcesu jest elastyczność. Trzeba wyczuć, kiedy jedna z ról wymaga większej uwagi i odpowiednio podzielić swój czas. Jeśli druga praca wywiera zły wpływ na inne strefy życia to znak, by się zastanowić. Jeśli nie zmuszają nas do tego względu finansowe, nie warto brać na siebie czegoś, co zaburza życie rodzinne czy spokój.

Bartosz Struzik, MonsterPolska.pl

Są też minusy

Każdy kij ma jednak dwa końce. Dwie prace to też sporo negatywnych aspektów, takich jak:

Reklama