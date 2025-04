Tatry – 5 najbardziej ekscytujących miejsc

Tatry to nie tylko Rysy, Giewont i Kasprowy Wierch. To również Kościelec, Rohacze, Przełęcze – Kozia i pod Chłopkiem oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich. Tu masz szansę przeżyć ekscytującą przygodę, zaspokoić swoje górskie ambicje i zrobić fantastyczne zdjęcia. To 5 miejsc, które na pewno cię zachwyci! I najważniejsze, nie są one dla wszystkich.