praga sikający

Sikający Davida Černego

Kontrowersyjne, a momentami prowokujące rzeźby i instalacje Davida Černego znajdują się w najdziwniejszych miejscach Pragi, bo artysta chętnie umieszcza je w przestrzeni publicznej. Niemal wszystkie jego prace są świetnym komentarzem do współczesnych wydarzeń. Prowokują, zastanawiają, bawią. David Černý nieustannie przesuwa granice i tworzy dzieła, które w wielu krajach uznano by za zbyt prowokujące, a czasem nawet obraźliwe. To co dla Polaków jest skandalem, wśród Czechów nie wzbudza większych emocji, świadczy o ich specyficznym poczuciu humoru, czego przykładem jest instalacja Sikający na dziedzińcu Muzeum Franza Kafki. Artysta postawił dwóch mężczyzn sikających do sadzawki, która ma kształt mapy Czech. Penisy postaci są ruchome. I jeśli wyśle się SMS-a z jakimś zdaniem na podany numer, to po kilku minutach, to wysikają. Przynajmniej tak było jakiś czas temu.

