Jeszcze kilka lat temu sensację wywoływało, gdy ktokolwiek na pytanie o zawód odpowiadał, że jest tajemniczym klientem. Teraz takie sformułowanie prawdopodobnie już nikogo nie dziwi, ale warto przybliżyć kulisy tej pracy. Na czym polega bycie tajemniczym klientem? Jak nim zostać?

Co robi tajemniczy klient?

Bardzo upraszczając, tajemniczy klient to osoba, do której obowiązków należy robienie zakupów, jadanie w restauracjach i testowanie innych usług ;-) Nie chodzi jednak o bezrefleksyjne kupowanie butów w godzinach pracy. Tajemniczy klient musi mieć oczy i uszy szeroko otwarte, powinien też zwracać uwagę na najmniejsze detale, a potem skrzętnie je odnotowywać. Podłoga w sklepie była brudna? Kasjer nie odpowiedział na "dzień dobry"? Przez 15 minut nie udało się odnaleźć nikogo, kto doradziłby w doborze rozmiaru stanika? To wszystko tajemniczy klient musi zaznaczyć w specjalnym formularzu. Przed wizytą w danym punkcie zazwyczaj dostaję listę zagadnień, na które powinien zwrócić uwagę.

Jak zostać tajemniczym klientem?

Zapotrzebowanie na tajemniczych klientów jest duże, zazwyczaj jest to praca dorywcza. Nie ma konkretnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat do wykonywania tej funkcji. Powinien on być bardzo spostrzegawczy, a także posiadać świetną umiejętność obserwacji.

Firmy zajmujące się audytami mają różne preferencje. Dlatego takie zlecenie może podjąć niemal każdy! Przykłady? Do odwiedzin w sklepie z obuwiem dla dzieci przyda się matka z małym synkiem lub córeczką, do ocenienia jakości usług klubu studenckiego potrzebny będzie student albo studentka, a do sprawdzenia restauracji nadaje się... każdy.

Legendy głoszą, że tajemniczy klient musi podejmować ekstremalne wyzwania, np. symulować atak histerii albo omdlenie, aby przetestować zachowanie personelu. To jednak nieprawda - zazwyczaj wizytatorzy muszą udawać przeciętnych klientów, bo takich jest przecież najwięcej.

Żeby zostać tajemniczym klientem wystarczy przejrzeć ogłoszenia w internecie. Wiele firm realizujących audyty poszukuje tego rodzaju pracowników.

Ile zarabia tajemniczy klient?

Za zwykłe zlecenia tajemniczy klient otrzymuje zazwyczaj 20-50 zł. Za te trudniejsze mogą zdarzyć się wypłaty rzędu 100-200 zł. Trudno jednak przekuć to w stałe zatrudnienie, jest to raczej praca dorywcza.

