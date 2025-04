Wiele osób odczuwa poważny lęk przed pracą. Strach nasila się w niedzielę wieczorem, gdy wizja powrotu do szarej rzeczywistości jest coraz bliższa. Jeśli również masz problem z tzw. syndromem poniedziałków, zastosuj się do 3 zasad, dzięki którym każdy nowy tydzień zaczniesz optymistycznie, a lęk przed końcem weekendu zniknie raz na zawsze.

Reklama

Poznaj sygnały świadczące o wypaleniu zawodowym

Brak efektywności i ogólne zmęczenie

Amerykańcy badacze dowiedli, że najmniej produktywnym dniem w ciągu tygodnia jest poniedziałek! Może brzmieć dziwnie, bo jak niby wytłumaczyć fakt, że teoretycznie wypoczęty po weekendzie pracownik, nie jest w stanie dać z siebie wszystkiego już na początku tygodnia! Jak się okazuje, aż 65 % ludzi odczuwa ogromny stres w związku z końcem weekendu. To właśnie strach sprawia, że nie są w stanie odpowiednio realizować swoich zadań. Co więcej, wielu pracowników właśnie sobotę lub niedzielę poświęca na nadrobienie zaległości firmowych, co skutkuje ciągłym zmęczeniem. Aby pozbyć się syndromu trudnych poniedziałków, zastosuj się do naszych rad.

Jak wrócić do pracy po urlopie?

1. Odpowiednio wykorzystaj weekend

Powiedź pracy w weekend stanowcze "NIE"! Inaczej nigdy nie będziesz wypoczęta i zrelaksowana. Sobotę i niedzielę wykorzystaj na przyjemności i rozwijanie pasji. Wybierz się na spacer, poczytaj książkę, idź do kina, pozwól sobie na "odmóżdżające" leżenie przed telewizorem, zjedz pyszny obiad, ale absolutnie nie pracuj! Postaraj się nie uruchamiać poczty firmowej. Jednym słowem – pracę zostawiaj w pracy i nie przynoś jej do domu na weekend! Wypoczęta i pełna energii zdziałasz więcej w poniedziałek, a poza tym, będziesz miała lepszy nastrój.

Jak uprzyjemnić sobie powrót do pracy po urlopie?

2. Zaplanuj pracę

Po przyjściu do pracy w poniedziałek, wyjmij notes i zaplanuj sobie tydzień (na ile oczywiście masz takie możliwości). Zastanów się, które zadania są priorytetem i ustal kolejność działania. Jeśli odpowiednio zorganizujesz sobie kilka dni, będziesz miała wszystko pod kontrolą.

Sprawdź, jak wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim

Reklama

3. Poniedziałkowy prezent

Każdy tydzień pracy zaczynaj się od czegoś miłego! Nie oczekuj, że to "coś" spadnie z nieba. Czasem warto przejąć sprawy we własne ręce. Każdy poniedziałek zaczynaj od małego, ale wspaniałego prezentu, który postawi cię na nogi i da zastrzyk pozytywnej energii. Może to być kawa, energetyk, ciastko albo pyszny obiad.