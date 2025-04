Być może nie jesteś jeszcze tego świadoma, że wiele firm oferuje swoim pracownikom różne dodatki, które poza wynagrodzeniem zasadniczym, wydawane są im co miesiąc. Po co? To doskonały sposób na zmotywowanie pracownika do aktywności oraz wzbudzenie w nim poczucia, że właśnie ten pracodawca zaspokaja jego wszystkie potrzeby.

Cel świadczeń pozapłacowych

Wszelkie świadczenia pozapłacowe, które pracownik otrzymuje w pracy oprócz comiesięcznej pensji, mają na celu zmotywowanie pracownika do jak najlepszej pracy i do chęci pozostania w danej firmie. Jeśli pracownik otrzymuje jakieś dodatkowe benefity od pracodawcy, ma poczucie, że jego praca jest więcej warta, a firma, w której jest zatrudniony, należy do tych najbardziej solidnych. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy chętnie wykorzystują różnego rodzaju bonusy do przyciągnięcia i zmotywowania pracowników.

Jakie świadczenia pozapłacowe pracodawcy wybierają najczęściej?

Tak naprawdę nie muszą to być jakieś duże bonusy. Pracownicy chwalą sobie to, gdy otrzymują np.:

dodatkową, prywatną opiekę medyczną ;

; dodatkowe ubezpieczenia rentowe lub emerytalne;

bony lub karty podarunkowe;

karnety na siłownię, do klubu fitness ;

; dodatkowe wolne dni w pracy;

darmowe posiłki w pracy ;

; narzędzia do pracy (telefon, laptop, samochód) do ciągłego, nawet prywatnego użytku;

dofinansowanie lub pełne sfinansowanie kursów językowych.

O te wszystkie świadczenia pozapłacowe możesz zapytać już na rozmowie kwalifikacyjnej. Czasami warto wybrać nawet pracę z mniejszą płacą zasadniczą, ale za to z większymi bonusami poza finansowymi. Wszystko zależy od tego, jakie są twoje potrzeby.

Czy pracownik ponosi jakieś koszty w związku z otrzymaniem świadczeń pozapłacowych w pracy?

Należy pamiętać, że świadczenia pozapłacowe stanowią w pewien sposób dodatkowy dochód pracownika, a w związku z tym podlegają one opodatkowaniu, tak jak dochód zasadniczy. Podatku nie opłaca sam pracownik, robi to za niego pracodawca - kwota podatku za dane świadczenie pozapłacowe odejmowana jest od wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

