Często pracownicy są wręcz zmuszani udać się na jakieś szkolenie organizowane przez firmę. Panuje przekonanie, że wcale nie są one przydatne lub że i tak życie wszystko zweryfikuje. Jeśli jednak pracodawca mądrze dobierze rodzaj szkoleń do potrzeb pracowniczych, mogą one znacznie poprawić jakość pracy. A o to przecież chodzi.

Warto brać udział w szkoleniach, które korzystnie wpłyną na nasz rozwój i podniosą nasze kwalifikacje. Kto wie, może dzięki nim uda nam się w przyszłości zdobyć lepsze stanowisko, w tej lub też innej firmie.

Kto powinien prowadzić profesjonalne szkolenie dla pracowników?

To zależy od tego, czego ono dotyczy. Jeśli jest to szkolenie z zakresu takich działań, które obecnie firma nie prowadzi najlepiej i chce to poprawić, lepiej skorzystać z wiedzy eksperta z zewnątrz. Wtedy mamy pewność, że będzie ono przeprowadzone na najwyższym poziomie i nie zostanie zmarnowany ani czas pracowników, ani budżet firmy.

Jeżeli jednak szkolenie ma dotyczyć zwiększenia efektywności w ramach wewnętrznej struktury pracy osób zajmujących niższe stanowiska, wystarczy, że szkolenie przeprowadzi znawca tematu, pracownik danej firmy. Będzie on doskonale znał i rozumiał dziedzinę, z której ma szkolić. Będzie też wiedział, na jakie rzeczy położyć największy nacisk zgodnie z potrzebami znajdującymi się w tej firmie.

Jakie szkolenia dla pracowników może zorganizować firma?

Istnieją 4 podstawowe rodzaje szkoleń, które możesz przejść w miejscu pracy. Należą do nich:

szkolenia zawodowe:

bardzo przydatne dla pracowników z mniejszą wiedzą. Służą do tego, by wdrożyć ich w bardziej zaawansowane rzeczy. Ich głównym i podstawowym celem jest zwiększenie kompetencji czysto zawodowych danego pracownika. Szkolenia zawodowe charakteryzują się największym stopniem dopasowania do potrzeb danego miejsca pracy i zwiększenia efektywności pracy zatrudnionych tam osób.

szkolenia z kompetencji miękkich:

ich zadaniem jest nauczenie pracownika radzenia sobie w różnych sytuacjach, np. bardziej wymagających, niecodziennych, stresujących. Szkolenia z kompetencji miękkich kształtują pewne cechy osobowościowe. Są szczególnie przydatne w przypadku zawodów, w których pracownicy mają na co dzień do czynienia z klientem, z presją czasu.

szkolenia BHP:

zwykle nie należą do ulubionych szkoleń pracowników, wydaje się, że są nudne i zupełnie niezwiązane z daną pracą. Warto zatem pomyśleć o zatrudnieniu w tym celu kompetentnego BHP-owca, który zaciekawi tematem i wyszkoli pracowników firmy, jak mają dbać o bezpieczeństwo pracy w danym konkretnym miejscu pracy, a nie opowie o bezpieczeństwie i higienie pracy ogólnikowo, nie zważając na to, że wiele z tych opowieści nigdy nie mogłoby mieć miejsca w danej firmie, bo np. nie ma takich urządzeń lub jest po prostu inna specyfika pracy.

szkolenia językowe:

pracodawcy często oferują takie szkolenia pracownikom, nie tylko dlatego, że znajomość danego języka jest elementem niezbędnym w danej pracy, lecz także dlatego, że jest to pewna forma zmotywowania ich do pracy. Dziś znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych wymaganych umiejętności w większości prac, dlatego warto skorzystać z tej opcji, jeśli tylko pracodawca jest chętny takie szkolenie zaoferować.

