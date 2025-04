Czeka cię rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie z nowym kontrahentem lub inne ważne wydarzenie biznesowe? Oczywiście powinnaś się do niego perfekcyjnie przygotować pod względem merytorycznym. To jednak może nie wystarczyć. Prawda jest taka, że w dużej mierze oceniamy ludzi po pierwszym wrażeniu i często waży ono o dalszych losach całego spotkania. Jak zatem należy się zaprezentować, by odnieść sukces zawodowy? Podpowiadamy!

Reklama

Przemyślany strój do pracy

Niezależnie od tego, w jakiej sprawie dotyczącej pracy masz mieć spotkanie, bardzo ważne jest to, byś wyglądała przede wszystkim profesjonalnie. Odpowiednia garderoba i dodatki sprawią, że rozmówca nabierze do ciebie zaufania, potraktuje poważnie i prawdopodobnie będzie chciał współpracować.

Jak powinien wyglądać biznesowy look?

Dobrze jest sprawdzić wcześniej dokładnie, z kim się spotykamy i na co ewentualnie możemy sobie pozwolić w kwestii ubioru. Jeżeli dokładnie nie znamy naszego rozmówcy, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Dobrze jest postawić na neutralne, ale eleganckie stroje, niewyzywające kolory i stonowany look. W rozmowie biznesowej panują pewne stałe zasady. Jakie?

Najbezpieczniejszy jest elegancki kostium lub garnitur z eleganckimi spodniami. Do tego prosta w kroju bluzka, najlepiej koszulowa. Jeżeli decydujemy się na gładki żakiet, można pokusić się o bluzkę z delikatnym wzorem, choć na spotkaniach o pracę bezwzględnie obowiązuje elegancki minimalizm. Dla bardziej odważnych pań doskonale sprawdzają się też sukienki tzw. biznesowe, zachowujące klasyczny elegancki krój w połączeniu z bardzo kobiecym lookiem.

Prostota i minimalizm to podstawa

Nie zakładajmy rzucającej się w oczy biżuterii. Drobne, eleganckie dodatki tak, ale z umiarem. Pamiętajmy, na spotkaniu biznesowym oceniani jesteśmy także pod kątem tego, jak potrafimy reprezentować firmę na zewnątrz. Ważne jest zatem, byśmy wyglądały odpowiedzialnie i budziły zaufanie. Stonowany elegancki strój sprzyja takiemu postrzeganiu.

Poznaj też inne sposoby na sukces w karierze:

Jak wygląda kobieta sukcesu?

Konsekwencja kluczem do sukcesu

Jak wygrywać w dyskusjach?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych marki Hexeline