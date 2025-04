Informacja o tym, że właśnie straciło się pracę, nie należy do najprzyjemniejszych. Nie chodzi przecież tylko o to, że teraz każdy dzień będzie wyglądał inaczej, że jakiś stały rozkład zajęć nagle musi się zmienić. Chodzi też o to, że wraz z pracą tracimy niezbędne do życia środki utrzymania. Im więcej mamy oszczędności, tym spokojniej jest nam przyjąć tę nową, trudną sytuację. Nie należy się jednak poddawać. Najgorszą rzeczą byłoby siedzenie na kanapie i użalanie się nad sobą. Trzeba działać! Przecież na pewno za jakiś czas znajdzie się inna praca. A tymczasem...

1. Podsumuj swoje osiągnięcia w poprzedniej firmie

Pierwsze dni po utracie pracy bywają sentymentalne... Zamiast jednak zamartwiać się i smucić, że już na pewno tak dobrej pracy nie dostaniesz, lepiej zrób listę swoich największych osiągnięć w firmie. Dzięki temu po pierwsze od razu poczujesz się lepiej i podniesie się twoja nadszarpnięta zwolnieniem samoocena, a po drugie - ta lista będzie gotową podkładką na każdą następną rozmowę kwalifikacyjną. Zatem, do dzieła! Im więcej sukcesów wypiszesz, tym lepiej.

2. Odpocznij nieco

Pracując, dni mijają jeden za drugim w szaleńczym tempie. Nie ma czasu na porządny sen, zadbanie o siebie. Teraz możesz się zrelaksować. Ciesz się choćby najmniejszymi rzeczami, np. kąpielą w olejkach zapachowych, chwilą spędzoną z książką, dobrym filmem, spokojem i wolno płynącym czasem. Wypoczęta będziesz bardziej spokojna i pewna siebie, gdy już przyjdzie ci zmierzyć się z wyzwaniami w nowej pracy.

3. Znajdź czas dla znajomych

Spotkania przekładane z tygodnia na tydzień, bo "znowu coś mi wypadło" teraz można nadrobić. Nie zwlekaj, zadzwoń do przyjaciółki i umów się na dawno obiecaną kawę, zanim na dobre ugrzęźniesz w piżamie na kanapie...

4. Dokształć się

Pamiętaj stale o tym, by być wciąż atrakcyjną dla rynku pracy. Nie masz chwilowo pracy, ale masz czas na dokształcanie się. A możliwości jest naprawdę wiele. Wybierz się na jakiś kurs. Dzięki temu nie tylko zdobędziesz nowe umiejętności, lecz także kontakty. Mogą być one bardzo cenne zarówno prywatnie jak i zawodowo.

5. Wykorzystaj wolny czas na rozwijanie pasji

Ludzie z pasjami przyciągają jak magnes. Jeśli chcesz być interesująca, nawet podczas spotkania kwalifikacyjnego, miej pasję. Jeśli jeszcze nie odkryłaś, co jest twoim największym hobby, zrób to teraz. Czas bez pracy może okazać się niezwykle zajmujący i rozwijający.

6. Przeglądaj oferty o pracę

Nie unikaj tematu szukania pracy. Kiedy już ochłoniesz po nieoczekiwanym zwolnieniu, zabierz się do napisania CV i przeglądaj pojawiające się oferty. Im więcej czasu poświęcisz na szukanie pracy, tym znajdziesz ją lepszą i szybciej.

7. Zasięgnij porady psychologa, coacha

Jeśli trudno jest ci pogodzić się z utratą dotychczasowej pracy, nie bój się sięgnąć po poradę specjalisty. profesjonalny coach podpowie ci, jak szukać pracę, jak przekazywać swoje atuty i jak zbudować odpowiedni wizerunek siebie po to, by być cenioną na rynku pracy.

