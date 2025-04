Linie lotnicze Emirates wciąż prowadzą rekrutacje dla stewardess. W ciągu kilku miesięcy mogą być one przygotowane do pracy w Dubaju. Szybkie szkolenia przybliżają je coraz bardziej do celu zostania stewardessą Emirates.

Zarobki początkującej stewardessy Emirates oscylują na około 10 000 złotych. Połowa z wynagrodzenia to podstawa, a reszta zależy od liczby godzin spędzonych w powietrzu.

Do tego dochodzi:

mieszkanie służbowe,

darmowy transport do pracy,

diety na wyżywienie,

darmowe podróżowanie.

Kiedy linie lotnicze Emirates zaoferują ci pracę, wtedy konieczne jest, abyś przeprowadziła się do Dubaju. Każdy etap podróży oraz zakwaterowania jest zorganizowany. Przed wyjazdem jako stewardessa Emirates wypełnić musisz wszystkie dokumenty w aplikacji, by legalnie wyjechać. O wizę i bilet lotniczy zadbać musi pracodawca. Wiza ważna jest 2 miesiące oraz przypisana jest do konkretnego pracodawcy. Wklejana jest do paszportu. Po przylocie do Dubaju wystarczy odebrać bagaż i podążać za pracodawcą.

Jako nowa stewardessa Emirates masz zapewniony szereg szkoleń, po których otrzymują licencję oraz dokumenty wymagane do pracy na pokładzie samolotu. Pierwsze dwa loty są przeważnie obserwacyjne i masz okazję podejrzeć pracę wykwalifikowanej załogi. Po odbyciu próbnych lotów stajesz się pełnoprawnym członkiem załogi. Następnie udostępniany jest ci grafik, gdzie wyznaczone są numery lotów oraz dni wolne.

Po ukończeniu 6 miesięcy pracy możesz aplikować o konkretne miejsca, które chcesz mieć w grafiku. Co 7 miesięcy jest miesiąc odpoczynku, gdzie nie ma żadnych lotów w grafiku, lecz w każdej chwili możesz być wezwana do pracy.

Nie jest to praca dla wszystkich, ponieważ trzeba umieć trzymać nerwy na wodzy. Nie warto kłócić się z pasażerami, tylko wszystkie sprawy załatwić rozmową. Jeśli pasażer nie ma racji, to należy traktować go z szacunkiem. Praca stewardessy Emirates należy do najciekawszych zawodów na świecie. Wiąże się z funkcjonowaniem w różnych strefach czasowych, z dala od domu i bliskich. Linia Emirates uważana jest za jedną z najbardziej luksusowych na świecie. Zapoznaj się bliżej z Emiratami Arabskimi!

Na początku rekrutacji musisz przekazać rekruterowi swoje CV oraz rozmawiać z nim po polsku i po angielsku. Na podstawie pierwszego wrażenia odpada przeważnie połowa kandydatek. Warto zatem, abyś dowiedziała się, jak należy być ubraną, uczesaną i umalowaną. Najlepiej, aby było skromnie, lecz elegancko.

Kolejnym etapem jest praca w grupach, gdzie odgrywane są scenki. Rekruter wtedy wciela się w trudnego klienta, a ty kandydatka musisz poradzić sobie z pasażerem, który nie jest zadowolony z posiłku bądź miejsca.

Następnym etapem jest również praca w grupie, polegająca na dyskusji, kogo pierwszego należy uratować z płonącego budynku. Wszystkie rozmowy przeprowadzane są po angielsku i zadania te kończą się testem gramatycznym. Kandydatki, które przeszły dalej, zapraszane są na rozmowę rekrutacyjną tylko z rekruterem.

Stroje stewardess Emirates są specyficzne. Noszą czerwone nakrycia głowy z białym welonem, a uniformy są w kolorze khaki. Ich wygląd nawiązuje do strojów z Bliskiego Wschodu, a na każdym kroku podkreślany jest intensywny kolor czerwony, np. na kieszeniach marynarek bądź wcięciach spódnic. Ubiór dopełnia torebka oraz buty w ciemniejszym odcieniu czerwieni.

By zostać stewardessą Emirates, należy:

ukończyć 21 lat,

mieć wykształcenie minimum średnie,

umieć biegle język angielski,

posiadać minimum 160 cm wzrostu,

mieć doświadczenie w obsłudze klienta minimum rok,

posiadać sprawność fizyczną,

posiadać minimum 212 cm zasięgu ramion stojąc na palcach,

mieć BMI w normie,

mieć zakryte tatuaże.

