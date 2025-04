Ile zarabia stewardessa Lot? Jak przebiega rekrutacja?

Zarobki stewardessy Lot wahają się w zależności od podstawy wynagrodzenia każdej z nich bądź prowizji od sprzedaży pokładowej. Do linii lotniczych Lot nie może dostać się przypadkowa osoba z ulicy. Do pracy w Locie trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje oraz potrzebne jest odbycie kursu odpowiedniego do kwalifikacji stewardessy.