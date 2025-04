Wiele osób, które wzięło kredyty, ma później problemy z ich spłatą. Co w takiej sytuacji zrobić? Co staje się z długiem, który zostaje sprzedany firmie zewnętrznej? I czy sprzedaż długów do firmy obsługującej zadłużenie musi oznaczać jeszcze większe problemy? Sprawdźmy!

Reklama

Przede wszystkim warto wiedzieć, że dług może być sprzedany przez wierzyciela (czyli instytucję, której jesteśmy winni pieniądze) jakiejś innej firmie lub instytucji. Podobnie, jak sprzedać można każdą inną rzecz czy usługę. Nie ma znaczenia, czy z płatnością zalegamy 3 miesiące czy 3 lata – wystarczy kilka niespłaconych rat za komputer, nieuregulowany debet na karcie, faktura za prąd, telefon czy internet.

Kiedy może nastąpić sprzedaż długów?

W momencie, w którym nasz dotychczasowy wierzyciel uzna, że nie chce już dłużej czekać i upominać się o spłatę zaległości, wystawia to zadłużenie do sprzedaży. Tak robią banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje. Sprzedają długi swoich klientów firmom zarządzającym wierzytelnościami. To mechanizm znany na całym świecie i przewidziany przez przepisy prawa.

Podstawa prawna umożliwiająca sprzedaż długów

W języku prawniczym taka sprzedaż nazywa się cesją lub przelewem wierzytelności. – W Polsce pozwalają na to paragrafy 509-516 Kodeksu Cywilnego. Co więcej taka zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika, więc sprzedaż długu, zgodnie z przepisami, może się odbyć bez wiedzy i zgody osoby zadłużonej – mówi Karolina Barańska z Grupy KRUK. Dotyczy to prawie wszystkich długów z nielicznymi wyjątkami wskazanymi przez ustawę.

Co dla dłużnika oznacza sprzedaż (czyli cesja) wierzytelności?

Do sprzedania długu np. przez bank nie jest potrzebna zgoda osoby zadłużonej. Konieczne jest natomiast oficjalne poinformowanie dłużnika o tym fakcie. Zwykle pismo z informacją o cesji wysyła dotychczasowy wierzyciel lub przychodzi ono w jednej kopercie z wezwaniem do zapłaty od nowego wierzyciela. Co to oznacza?

Od tej chwili pieniądze powinniśmy spłacić nowemu wierzycielowi czyli zwykle firmie zarządzającej wierzytelnościami. Tym samym zamykane są wszystkie kontakty i związki z dotychczasowym wierzycielem. Od tej pory rozmowy w sprawie uregulowania długu powinny być prowadzone już z nowym wierzycielem i na jego konto powinna wpłynąć spłata zaległej kwoty. Wraz ze sprzedażą długu stary wierzyciel przekazuje wszystkie prawa, obowiązki oraz informacje nowemu wierzycielowi i tylko on jest władny do decydowania w tej sprawie.

Czy sprzedaż długów zawsze oznacza większe problemy?

Sprzedaż długu do firmy zarządzającej wierzytelnościami to wbrew pozorom może być pozytywna wiadomość. Oznacza to, że mamy szansę na porozumienie z nowym wierzycielem i wciąż możemy uniknąć postępowania sądowego i wizyty komornika. Są firmy, które umożliwiają spłatę zadłużenia na stopie polubownej - w ratach możliwych do spłaty.

Zobacz też:

Jak negocjować z wierzycielami?

Tragiczne konsekwencje zadłużenia

Jak wyjść z pętli długów?

Jak pomóc osobie zadłużonej?

Reklama

Materiały prasowe - KRUK SA