Do 2015 roku było tak, że jeśli spadkobierca nie poinformował sądu w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu spadku o formie, w jakiej chce otrzymać spadek lub o tym, że chce go odrzucić - przyjmował go w całości. To powodowało, że czasami zamiast majątku, dziedziczył potężne długi. Teraz spadkobierca jest bardziej bezpieczny - otrzymuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. czyli jak?

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Jest to przyjęcie spadku nie w całości, ale do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza. Co to oznacza w praktyce? Spadkobierca może otrzymać w spadku majątek oraz długi, ale jeśli długi przewyższają majątek, jest on zwolniony z konieczności spłacenia ich z własnego majątku. Jeśli natomiast otrzymał np. majątek w wysokości 20 000 zł oraz długi o wartości 5 000 zł, wówczas jest obciążony tymi długami i ostatecznie otrzymuje spadek w wysokości 15 000 zł.

A co, jeśli długi w testamencie są większe niż majątek?

Jeśli natomiast majątek (stan czynny spadku) wynosi 10 000 zł, a długi przekraczają tę wysokość i wynoszą np. 30 000 zł, spadkobierca nic nie otrzyma, ale też niczego nie straci. Wierzyciele długów będą mogli natomiast domagać się zwrotu jedynie 10 000 zł. A więc to wierzyciele będą tracić w takich przypadkach.

