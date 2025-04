Posiadanie konta na Facebooku to niemal obowiązek w dzisiejszych czasach. Wielu twierdzi, że jest oznaką tego, że istniejemy. No właśnie, tu pojawia się pewien kłopot. Co staje się wówczas, gdy umiera taki posiadacz facebookowego konta? Twórcy serwisu wreszcie wyszli na przeciw podobnym oczekiwaniom. Sprawdź, jaka jest nowa opcja na Facebooku!

Konto na Facebooku w spadku

Do tej pory było tak, że jeśli ktoś, kto miał konto na tym popularnym serwisie społecznościowym, umarł, nie miał wpływu na to, co się stanie z jego kontem po śmierci. To dość niefortunne rozwiązanie, bo bardzo często bywało (nadal bywa), że znajomi danej osoby, którzy nie dowiedzieli się o śmierci, nadal pisali na jej tablicy tak, jakby żyła. Jeśli konto po śmierci danej osoby nie zostało zgłoszone do dezaktywacji, nadal było aktywne.

Wiązały się z tym różne kłopoty, jak choćby to, że innym użytkownikom nadal wyświetlała się informacja o dacie urodzin takiej osoby. Zdarzało się nieraz, że nieświadomi znajomi zmarłego składali mu nawet życzenia urodzinowe...

Nowa opcja pozwoli na uniknięcie wpadek

Dzięki nowej możliwości, jaką oferuje Facebook, każdy użytkownik będzie mógł przekazać swoje konto dowolnej osobie w spadku. To oznacza, że wyznaczona osoba będzie mogła po śmierci danego użytkownika zarządzać jego kontem i np. napisać na jego tablicy jakiś wpis upamiętniający, zmienić zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle oraz komunikować się ze znajomymi zmarłego użytkownika.

Jak przekazać w spadku konto na Facebooku?

To bardzo proste. Wystarczy tylko:

wejść w Ustawienia w zakładkę Bezpieczeństwo (prawy górny róg strony);

w zakładkę (prawy górny róg strony); edytować Opiekuna konta - tam podać imię i nazwisko osoby, która ma dostać nasze konto w spadku;

- tam podać imię i nazwisko osoby, która ma dostać nasze konto w spadku; zapisać zmiany.

Takie przekazanie konta innej osobie na wypadek śmierci może być bardzo przydatne. Oczywiście nie ma jednak obowiązku wyboru żadnej osoby. Nadal można wybrać opcję dezaktywacji konta po śmierci.

Podoba się Wam nowa opcja? Zamierzacie z niej skorzystać? Czekamy na wasze komentarze!

