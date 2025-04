Zdarza się, że spadkodawca narobił za życia długów. Wchodzą one wówczas w skład spadku, jaki po sobie pozostawił. Od ciebie zależy, czy go spłacisz, czy nie i czy przyjmiesz spadek z długami.

Spadek z długami - co robić?

Przyjąć spadek z długami (tzw. przyjęcie proste). Jeśli to zrobisz, będziesz spłacać wszystkie zobowiązania spadkodawcy. Odpowiadasz za nie całym swoim majątkiem (w tym odziedziczonym), bez żadnych ograniczeń. Przyjąć spadek bez odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). W tym wypadku odpowiadasz za długi spadkodawcy tylko do wysokości majątku, który pozostawił. Na decyzję masz 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedziałaś się o tym, że jesteś spadkobiercą. Odrzucić spadek w całości. Wówczas zostaniesz wyłączona z dziedziczenia, tak jakbyś nie dożyła otwarcia spadku. Prawo do spadku przejdzie na twoje dzieci lub wnuki (one też mogą odrzucić spadek).

Jakie są zasady dziedziczenia po zmarłym?

Odrzucenie spadku - ważne informacje

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinnaś złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałaś się o powołaniu do spadku. Nie możesz go odwołać. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się w sądzie podczas rozprawy o nabycie spadku lub u notariusza (koszt – 50 zł). Jeśli oświadczenie nie będzie złożone w terminie, to oznacza, że przyjmujesz spadek wprost, czyli ze wszystkimi długami.

