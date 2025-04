Kolejna rocznica wstąpienia w związek małżeński za wami – gratulacje! Tego dnia małżeństwa zwykle spędzają czas razem, świętując uroczyście (a przynajmniej w sposób, który lubią oboje partnerzy) kolejny rok spędzony razem. Miła niespodzianka i życzenia z okazji rocznicy ślubu to obowiązkowe elementy tego dnia. Głowisz się nad tym, co wręczyć mężowi i jakie życzenia mu złożyć? Podpowiadamy: szczere i prosto z serca. Takie będą najpiękniejsze!

Reklama

Zapomnij o gotowych kartkach i życzeniach!

Kartka, dyplom, medal czy inne tego typu gadżety, z nadrukowanymi życzeniami, pod którymi właściwie tylko wpisujesz datę i podpisujesz się, to pomysł bardzo kiepski. W takim prezencie nie ma ani odrobiny twojego wysiłku i inwencji twórczej, przez co mąż może poczuć się bardzo zawiedziony – nie chcesz chyba, żeby pomyślał, że upominek dla niego kupiłaś w biegu na tramwaj? Nie musisz mieć artystycznej duszy do tego, by stworzyć piękny prezent i ułożyć życzenia, które partner zapamięta na długo! Postaw na prezent indywidualny, a także życzenia wymyślone osobiście. Jak to zrobić i połączyć?

Życzenia z okazji rocznicy ślubu – pomysły

Najbardziej wartościowe (nie materialnie, a duchowo) są wszystkie prezenty wykonane własnoręcznie, a przynajmniej spersonalizowane. Oczywiście nie oznacza to, że mieszkanie masz zamienić w warsztat i stworzyć upominek od początku do końca własnoręcznie – wystarczy pokazać, że włożyłaś w niego serce! Oto 3 pomysły na oryginalne życzenia z okazji rocznicy ślubu!

1. Ramka na zdjęcia (z waszym zdjęciem), zrobiona z patyczków.

Sklejenie ze sobą patyczków po lodach lub zwykłych patyczków, jest banalnie proste. Wystarczy połączenie czterech elementów i ramka gotowa. Od spodu przyklej wasze zdjęcie, a na jego odwrocie napisz życzenia. W jakiej formie? Napisz to, co po prostu czujesz! Nie ubieraj słów na siłę w poetycką formę czy rymowankę. Napisz, za co dziękujesz swojemu partnerowi, za co go kochasz i czego mu życzysz!

2. Dobry alkohol z dedykacją

Twój mąż jest koneserem dobrych win, whiskey lub innego gatunku alkoholu? W dobrych sklepach z alkoholami bez problemu uda ci się zamówić elegancką butelkę, z nadrukowaną dedykacją z życzeniami!

3. Audycja w radiu

Wiele stacji radiowych umożliwia pozdrowienia czy właśnie składanie życzeń na żywo na antenie. Wypowiedzenie dwóch słów „Kocham Cię” na żywo, kiedy słuchają cię setki osób, wyraża więcej, niż cokolwiek innego!

Reklama

To także może ci się przydać!

10 prezentów na 10 kolejnych rocznic ślubu!

Jak nazywają się kolejne rocznice ślubu?

Tego NIGDY nie dawaj w prezencie na rocznicę ślubu!