Składanie życzeń (nie tylko ślubnych) to moment, który dla wielu jest krępujący. Rzucenie: „wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!” i tym podobnych, krótkich i oklepanych zdań przychodzi stosunkowo najłatwiej. Zdobycie się na dłuższą wypowiedź, słowami „od siebie” jest dla wielu we wzruszającym momencie nie do przeskoczenia. Napisanie życzeń na okolicznościowej kartce także nie należy do oryginalnych form. Jak złożyć oryginalne, płynące z serca życzenia dla nowożeńców, bez krępacji? Oto 3 nasze pomysły na życzenia, jakie same chciałybyśmy dostać!

Video z życzeniami

Zdjęcia i filmy z zaślubin i wesela stanowią najpiękniejszą – bo wiecznie żywą – pamiątkę tych wyjątkowych chwil. Życzenia zarejestrowane w formie filmu (nawet kilkusekundowego), to równie piękna pamiątka, do której para będzie chętnie powracać. Wystarczy powiedzieć kilka szczerych i ciepłych słów, dedykowanych młodej parze – prosto z serca. Odpuść sobie rymowanki i wierszyki – to nie miejsce ani czas na taką formę! Wystarczy kilka zdań, których wypowiedzenie przed kamerą, na neutralnym gruncie nie powinno sprawić żadnego kłopotu!

Jeśli wesele ma być kameralne i znasz większość gości (albo przynajmniej masz możliwość skontaktowania się z nimi przed ślubem), wspaniałym pomysłem będzie zebranie ich wszystkich i nagranie życzeń – grupowych, bądź każdego z osobna i wręczenie materiału na płycie.

Pomysły na ślubne życzenia - sprawdź!

Album ze zdjęciami młodej pary

Jeśli młoda para to twoi dobrzy znajomi lub przyjaciele, zebranie zdjęć z ważnych momentów w ich życiu nie powinno być problemem. Możesz również posiłkować się fotografiami, jakie zamieścili na portalach społecznościowych. Wystarczy kilka zdjęć, adekwatnie podpisanych po jednym zdaniu, na przykład:

Życzymy wam, abyście zawsze:

Byli tak samo uśmiechnięci

Szli przez życie za rękę

Patrzeli na siebie z taką samą, niegasnącą miłością w oczach,

Itp.

Takie życzenia na pewno nie zginą w stercie kartek okolicznościowych!

Życzenia… na pierwszej stronie gazety!

Dziś wyjątkowe święto! Pan i Pani X pobierają się! Serdecznie gratulujemy!

– niech brzmi nagłówek na pierwszej stronie gazety!

Taką piękną i naprawdę oryginalną pamiątkę można zamówić w wielu sklepach internetowych, a także w studio fotograficznym. Pierwsza strona gazety wieszcząca tak cudowną wiadomość z pewnością zawiśnie na honorowym miejscu w mieszkaniu nowożeńców!

A przy tym masz pewność, że nikt poza tobą nie wręczy młodym takich samych życzeń!

