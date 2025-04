Ślub jesienią

Chociaż sezon ślubny zwyczajowo trwa od maja do września, to wrzesień i październik mają wiele zalet, dla których warto rozważyć organizację wesela jesienią.

Jesienny ślub i wesele

Umowny sezon ślubny wiąże się przede wszystkim z piękną, słoneczną pogodą. Rzadkie opady, wysoka temperatura i długie dni zachęcają młodych do wyboru wiosny lub lata na uroczystość. Jednak koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z wymarzonymi okolicznościami na wesela na kolejny rok. Chociaż pogarszająca się pogada i dłuższe wieczory kojarzą nam się z melancholią i żalem za wakacjami to jesień również powinna być rozważana przez przyszłych małżonków. Rzeczywiście pora pożegnać się z upałami, ale piękna aura wciąż będzie nam jeszcze towarzyszyć. Nie bez powodu wszyscy znamy określenie „złota polska jesień”, i to właśnie barwy złota, żółci, pomarańczy czy czerwieni tworzą wspaniały, romantyczny klimat dla jednego z najważniejszych wydarzeń życia. Październik to wciąż czas, w którym możemy spodziewać się słonecznej pogody i stosunkowo wysokiej temperatury, dla wielu wręcz idealnej – nie pamiętamy już o nieznośnych upałach ale nie narzekamy też jeszcze na siarczyste mrozy.

Jesienią jest taniej

Jesienią możemy też liczyć na bodaj najbardziej romantyczną scenerię do zdjęć plenerowych.

- Sezon wiosenny i letni rzeczywiście cieszy się największą popularnością wśród nowożeńców szukających idealnego terminu na wesele. Z drugiej strony jednak, nadal spotykamy się z dużym zainteresowaniem w okresie wczesnej jesieni. Wydaje się, że wrzesień i październik cieszą się zainteresowaniem nie tylko ze względu na znany przesąd z literą „r” ale piękne okoliczności przyrody – dodaje Justyna Kostyk z Hotelu Borowiecki w Łodzi.

Jesień może być też dobrym czasem dla par, które chcą nieco zaoszczędzić. Ze względu na nieco mniejszą popularność wielu fotografów, kapel, DJ-ów czy nawet hoteli czy sal weselnych może mieć wolne terminy, których rezerwacja może być tańsza od popularnego czerwca czy lipca.

Wady i zalety jesiennego ślubu

Do największych wad jesiennego czasu należy kapryśna pogoda. Planując wesele w takim terminie należy się odpowiednio przygotować. Chociaż piękna, jesień może być chłodna i deszczowa. Obowiązkowo więc państwo młodzi muszą wyposażyć się w weselne parasolki. Panna młoda niestety musi liczyć się z tym, że pomiędzy kościołem czy innym miejscem ceremonii a weselem jej suknia ślubna nie będzie w pełni eksponowana. Zakrywać ją będzie bolero, płaszczyk czy peleryna. Dla wielu pań będzie to kolejnej wyzwanie ale i przyjemność związana z kompletowaniem całego stroju. Jeżeli zdecydujemy się na długi tren, warto zadbać o jego specjalne podpięcie z tyłu. Dla mniej tradycjonalnego podejścia jesienna moda śłubna oferuje suknie w kolorach czerwieni czy kawy z mlekiem. Jeżeli jednak wolimy zwyczajową biel powinniśmy zadbać o kontrastujące z nią dodatki w żywych kolorach. Panowie powinni zadbać o płaszcz chroniący przed chłodem czy deszczem. Podobnie do swojej wybranki również mogą wybrać wariant stroju w barwach cappuccino, miodowej czy jasnobrązowej. Naturalne barwy jesieni powinny być odzwierciedlone w stylizacji ślubu i wesela. Suszone liście w barwach złota, brązów i czerwieni to gotowe, i co ważne, dostępne do samodzielnego wykorzystania elementy dekoracji. Kompozycję uzupełnią wydrążone dynie, jarzębiny, kasztany a nawet sezonowe warzywa i owoce o intensywnych barwach jak np. jabłka. Te same kolory, które królować będą w dekoracji powinny być uwzględnione w bukietach panny młodej i druhen. Przy nich również można wykorzystać do dekoracji motyw liści, szyszek czy kasztanów. Chłodniejsza pora roku sprzyja również kompozycji menu. W przeciwieństwie do upalnego lata nie trzeba obawiać się ciepłych czy nieco cięższych dań. W menu powinny pojawić się jesienne smaki czyli grzyby, sezonowe warzywa i owoce oraz orzechy.

Gdzie zorganizować wesele jesienią?

W organizacji ślubu w październiku musimy zadbać o dobrze dobraną salę weselną. Organizacja uroczystości w plenerze będzie zbyt ryzykowna, dlatego od razu możemy ograniczyć wybór do miejsc pod dachem. Krótsze dni wymagać będą dobrze doświetlonego, przestronnego miejsca. Następnie powinniśmy wziąć pod uwagę kilka podstawowych elementów takich jak menu, wystrój, obsługa, cena i baza noclegowa. Jako organizatorzy powinniśmy mieć możliwość indywidualnego dopasowania menu. Co raz częściej spotykaną praktyką jest opcja wcześniejszej degustacji dań, dzięki czemu unikamy niezręczności w dniu samego święta. Analizując koszty sali musimy mieć na uwadze też kompleksową obsługę uroczystości. Porównując cenę „za talerzyk” upewnijmy się, czy w niej mieści się uroczyste przystrojenie sali, obsługa profesjonalnych kelnerów, specjalne menu dla wegetarian, parking czy dodatki w rodzaju uroczystej formy przywitania nowożeńców.

Hotele dysponujące elegancką salą przeznaczoną na organizację tego typu uroczystości posiadają w swojej ofercie pełne pakiety usług uwzględniające nie tylko zróżnicowane menu. W ich skład często wchodzi pomoc w zakresie zamówienia tortu weselnego, bukietów, barmanów a nawet DJ-a czy kapeli. Korzystając z kompleksowej usługi możemy mieć też większą gwarancję właściwego skoordynowania wszystkich drobnych elementów składających się na pełen obraz naszej wymarzonej uroczystości. Co ważne jednak, nasze wizje i wyobrażenia powinniśmy stawiać na równi z poradami i sugestiami specjalistów, dzięki czemu zapewnimy sobie i naszym gościom niezapomniane wrażenia na całe, na nowo rozpoczynające się życie.

