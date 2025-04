Mężczyźni najczęściej oświadczają się kobietom w Święta Bożego Narodzenia, Walentynki, rocznicę związku i w urodziny ukochanej. Dlaczego? Jedni twierdzą, że są to wyjątkowe momenty w życiu każdego człowieka. Jako że oświadczyny wymagają odpowiedniej oprawy, to właśnie te dni wydają się wielu facetom najbardziej odpowiednie. Opozycja powie jednak, że Walentynki to najbardziej oklepany z możliwych terminów. Sprawdzamy, czy faktycznie oświadczyny w Walentynki to hit, czy może jednak tandetny kit!

Reklama

Poznaj 4 najczęściej wybierane momenty na zaręczyny

Zaręczyny w Walentynki! Dlaczego warto?

Oświadczyny to często bardzo stresujący moment. Szczególnie dla mężczyzny. Wielu waha się i czasem nawet mając pierścionek w kieszeni marynarki, decyduje się na przełożenie oświadczyn. Walentynki okazują się jednak doskonałym momentem na zaręczyny. Miłość unosi się w powietrzu, dookoła czerwone serduszka. Faceci podobno dostają wtedy skrzydeł i mają więcej odwagi. Nie trzeba chyba nic więcej.

Ale to nie wszystko. W walentynki wiele restauracji daje klientom sporo romantycznych możliwości. Dlatego jeśli zaprosisz wybrankę swojego serca na kolację, możesz liczyć na piękny wystrój (ale i tłum ludzi!).

No i najważniejsze. Wiele kobiet marzy o tym, by powiedzieć "tak" właśnie 14 lutego. Dlaczego? Bo święto zakochanych to symbol miłości, jedności i uczuć. Jeśli więc twoja partnerka to typ niepoprawnej romantyczki, nie zastanawiaj się dłużej i oświadcz się!

Naukowcy odkryli wzór matematyczny, dzięki któremu wyliczysz odpowiednią datę na zbudowanie trwałego związku. Sprawdź!

Oświadczyny w Walentynki. Dlaczego to tandeta?

Są jednak i tacy, którzy oświadczyny w walentynki uznają za tandetę. To przecież pójście na łatwiznę. Romantyczna atmosfera podana jak na tacy, wszędzie żenujące dla wielu czerwone serduszka i napisy "love". Niektórzy nie są w stanie tego znieść. Sztampowość oświadczyn w Walentynki podkreślają też ci, którzy po prostu nie lubią tego święta. Uważają, że walentynki to przereklamowany zwyczaj. Wszyscy na siłę wyznają sobie miłość, a kiczowata czerwień wywołuje mdłości.

Co więcej, amerykańscy naukowcy odkryli, że małżeństwa zawierane w walentynki częściej niż inne kończą się rozwodem. Może faktycznie nie jest to też najlepszy czas na zaręczyny? W końcu w ciągu roku jest tyle innych, wyjątkowych dat.

Zobacz, o jakich zaręczynach marzą kobiety

Reklama

Co zrobić, aby zaręczyny w walentynki nie były banalne?

Oświadczyny w walentynki nie muszą być tandetne. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, warto pomyśleć o dodatkowych atrakcjach, które dodadzą magii. Proponujemy wspólny spacer, którego kulminacją będą romantyczne oświadczyny. Możesz też pomyśleć o wspaniałej kolacji w ulubionej restauracji ukochanej. Tym którzy lubią eksperymenty kulinarne, polecamy jednak wyjątkowy wieczór w domu. Dodatkowo pierścionek ukryty w bukiecie róż lub dołączony do pluszaka ucieszy chyba każdą dziewczynę!